Centar Fizoton ima jedinog privatnog licenciranog schroth terapeuta između Osijeka i Zagreba: Djeca sa skoliozom u dobrim su i vještim rukama fizioterapeutkinje Marije Bešlić

Početkom siječnja ove godine u Virovitici je s radom počeo i zainteresiranima vrata otvorio Centar Fizoton.

Smješten u virovitičkom Poduzetničkom inkubatoru, ovaj obrt za unaprjeđenje zdravlja i masažu novi je korak u karijeri Marije Bešlić, certificiranog fizioterapeuta s bogatim iskustvom. U svom ugodnom i opuštajućem prostoru, Marija klijentima nudi usluge za unaprjeđenje zdravlja i njegu tijela. Jedno od važnijih područja rada Centra fizoton je i briga o zdravlju kralježnice, točnije Schroth metoda.

Schroth metodom do rezultata

Na pitanje zašto se odlučila baviti fizioterapijom, simpatična Marija odgovara:

– Oduvijek mi je želja bila pomagati ljudima. Od malena sam imala želju utjecati na ljudski život i pomoći ljudima. Opcije su bile ili postati medicinska sestra ili fizioterapeut. S obzirom da se užasno bojim igle, odlučila sam se za smjer fizioterapije. Kad vidite da se netko zahvaljujući vama bolje osjeća, može se lakše kretati, ima ljepše držanje i poboljšanu kvalitetu života, to je predivan osjećaj i poticaj za pomoć – s osmijehom na licu kaže Marija, koja je, osim što je prvostupnica fizioterapije, ujedno i licencirani Schroth terapeut.

Ova metoda, koju je 1921. osmislila Njemica Katharina Schroth, terapijska je metoda fizikalne terapije kojom se, kroz specifične vježbe i korektivne tehnike disanja, nastoje ispraviti nepravilnosti kralježnice poput skolioze i kifoze.

Osim što je među rijetkim licenciranim terapeutima koji rade privatno, M. Bešlić je i jedini fizioterapeut s Schroth licencom između Osijeka i Zagreba. Zašto je to tako, objašnjava:

– Edukacija se odvija jednom godišnje u Njemačkoj, odnosno unazad dvije godine u Hrvatskoj. Za samu edukaciju se čeka i do dvije godine, relicenciranje slijedi nakon dvije godine. Drugi razlog zbog kojeg se ljudi manje odlučuju ići na edukaciju je taj što intenzivno morate raditi s djecom, kako bi dobili rezultate. To nije tehnika gdje ćete nakon jedne vježbe dobiti čarobne rezultate. Morate mjesecima raditi s djecom kako bi se vidjelo poboljšanje – objašnjava Marija dodajući kako ova metoda pruža velike benefite pacijentima sa skoliozom, jedne od najčešćih deformacija kralježnice.

Jedinstven pristup na individualan način

– Kod osoba sa skoliozom, licencirani Schroth terapeut može ponuditi kombinaciju vježbi disanja, funkcionalne vježbe koje će poboljšati njihovo držanje, smanjiti bolove i poboljšati im samu kvalitetu života. To sve u kombinaciji nigdje drugdje ne postoji. Također, pristup je isključivo individualan, nema grupnog rada. Svakom djetetu pristupam individualno, stavljamo na njega ruke i tražimo od njega da diše tamo gdje treba. Vodimo njegov pokret kako bi ga pacijent pravilno izveo – ističe naša sugovornica.

Kako nam objašnjava, za sam uzrok nastanka skolioze, koja je sve češća pojava među djecom, objašnjenja nema.

– Točno objašnjenje za razloge nastanka skolioze ne postoji, u 80 posto slučajeva razlog je nepoznat. Iako skolioze nastaju više kod djece koja su prerano rođena ili one koja nisu puzala, to su samo predispozicije, nisu strogi uvjeti. Ono što je točno je da su učestalije kod djevojčica. Na 10 djevojčica sa skoliozom ćete imati možda jednog dječaka. Nažalost, u ovom modernom vremenu u kojem živimo ljudi sve više vremena provode sjedeći i pred računalom. Knjige i školske torbe sve su teže i djeca sve ranije ulaze u pubertet, a koji pak duže traje u odnosu na ranije generacije. To su glavni razlozi za promjene i pojavu skolioze – kaže ova rođena Kutjevčanka.

Predanim vježbanjem do dobrih rezultata

Kako saznajemo, prvi unutarnji simptomi ovog stanja koji se javljaju kod djece su bolovi u leđima tijekom dana i spavanja. Bol nije vezana za nikakvu aktivnost te se javlja bez da se dijete ozlijedilo. Postoje i fizičke manifestacije, poput kuka i ramena, višeg od drugog i asimetričnog struka. Kada roditelj primijeti neke od ovih simptoma, vrijeme je naručiti se na pregled, objašnjava M. Bešlić te dodaje kako je on u Fizotonu besplatan za djecu školske dobi.

– Na prvom testnom pregledu u Fizotonu koristimo malu spravu koja se zove skoliometar. Tijekom Adamsovog testa, odnosno pretklona, mjerimo rotaciju trupa. Sama rotacija nam ne mora nužno davati informaciju kolika je rotacija u kralježnici, već nam može dati samo informaciju i okvir da kažemo roditelju da je sumnja utemeljena. Tada im preporučimo odlazak ortopedu i na rendgen, jer tek s rendgenskom snimkom možemo vidjeti što je u samoj kralježnici – s procesom utvrđivanja skolioze nas upoznaje Marija. Idući korak su vježbe.

Većina pacijenata sa skoliozom u Fizoton dolazi barem jednom tjedno. U početku, dok se djeca navikavaju na vježbe, tretman traje 45 minuta, a kasnije sat vremena. U stručnom i ugodnom društvu fizioterapeutkinje Marije te uz pomoć rekvizita kao što su švedske ljestve, štapovi i lopta, mali pacijenti u početku rade tri serije po šest ponavljanja te napreduju do pet serija po šest ponavljanja.

– Vježbe djeci nisu bolne, koliko su im teške. Jako je teško osvijestiti čovjeka da udahne u određeni dio pluća koji inače nije koristio za disanje. Teško je u početku nemati informaciju „gdje“ trebaš napraviti udah. Kada shvate princip, djeca su sposobna i samostalno vježbati kod kuće – ističe M. Bešlić, dodajući kako se vježbom napredak itekako vidi.

Snaga roditeljske potpore

Kako bi, osim u prostoru Fizotona, djeca kontinuirano izvodila vježbe koje će im olakšati stanje, Mariji su najveći saveznici – njihovi roditelji.

Roditeljska uključenost i potpora su, smatra Marija, ključan dio terapije skolioze.

– Podrška roditelja i njihovo usmjeravanje je bitno jer bez svakodnevnog rada i zalaganja nema ni rezultata, kako na terapijama, tako i kod kuće. Ako roditelj da svom djetetu da samo radi vježbe i nije uz njega, to dijete, nažalost,, vježbe neće raditi. Npr., jedna djevojčica je „selila“ opremu za vježbanje po kući kako bi roditelji mislili da vježba. Fantastično je kada roditelji s djecom odrađuju vježbe, naročito kad u proces ubace element natjecanja. Tada to postane igra, tko će bolje i više napraviti što veći broj ponavljanja. Djetetu je lakše kad vidi da nije samo, da ima potporu i da se radi s njim. Preskakanje vježbanja već par puta dovodi do javljanja boli. Redovna vježba dovodi do smanjenja boli i boljeg držanja, ali potrebno je raditi i imati potporu – ističe Marija.

Iako je, priznaje, svjesna da je djeci ponekad dosadno izvoditi vježbe koje im postaju sastavni dio života, trud se dugoročno itekako isplati.

– Ako djeca uistinu vježbaju doma, rezultati su, uz intenzivan rad, vidljivi nakon par mjeseci. Znam da je to naporno i ponekad dosadno jer svaki dan moraju raditi iste vježbe, i upravo zato pokušavamo imati što više različitih vježbi kako bi im bilo zanimljive. Napravimo raspored kako ne bi svaki dan bile identične vježbe, princip je isti jer će ponavljanjem mišić savladati nove aktivnosti. tema skolioze ne bi trebala biti tabu tema, a to ćemo najbolje postići razgovorom u javnom prostoru – pojašnjava naša sugovornica.

– Treba podići svijest o skoliozi. Roditelji trebaju obratiti pažnju kako se njihova djeca drže. Također, trebamo i u školama educirati djecu kako se pravilno drži i sjedi, ne samo tijekom nastave, već i u slobodno vrijeme – zaključuje M. Bešlić.

Za više informacija ili rezervaciju termina u Centru Fizoton, zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 091 12 22 261, putem službene internetske stranice www.centar-fizoton.hr ili Facebooka (facebook.com/fizoton)

(promo)