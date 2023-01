Evo zašto u vožnji ne smijete držati ruku na mjenjaču: Moglo bi vas skupo koštati

Mnogi vozači imaju naviku odmarati ruku na mjenjaču, a to nije dobro. Čak je i u brojnim knjigama s uputstivma vozila navedeno da to ne činite, piše poslovni.hr.

Ova navika može uzrokovati dodatno trošenje zupčanika mjenjača. Vilica mjenjača može pritisnuti rotirajuće dijelove mjenjača, sinkrone prstenove, što može rezultirati dodatnim trošenjem, piše HAK.

Preporuka je držati obje ruke na upravljaču i desnu ruku spuštiti prema mjenjaču samo kada je to potrebno, odnosno kada mijenjate brzine. Tako ćete biti sigurniji u vožnji i brže reagirati na sve kritične situacije na cestama.

