Investicijama i demografskim mjerama do zadovoljstva stanovnika općine Lukač, načelnik Bukvić: Prošlu godinu pamtit ćemo po izgradnji Društvenog doma u naselju Lukač

Prošlu godinu uspješno je zaključila i Općina Lukač. Uz to što je šesti put po redu dobila čistu peticu iz transparentnosti proračuna, održani su i izbori za mjesne odbore te su izabrana vijeća u svih devet mjesnih odbora s područja općine, istaknuo je načelnik Đuro Bukvić.

Dok kao događaj po kojem će pamtiti 2022. godinu izdvaja početak gradnje Društvenog doma u Lukaču, načelnik Đuro Bukvić kao važne investicije u prošloj godini navodi i adaptaciju Društvenog doma u Velikom Polju (vrijednosti 46.404,87 eura ili 349.637,50 kuna, od kojih je 13.272,28 eura, odnosno 100.000 kuna sufinanciralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), sanaciju nerazvrstanih cesta u Dugom Selu Lukačkom i Velikom Polju (vrijednosti 65.400 eura, odnosno 492.789 kuna), navodnjavanje nogometnih terena, uređenja dječjih igrališta te nastavak izgradnje novih makadamskih cesta u poljima, od kojih je u posljednjih nekoliko godina uređeno tridesetak kilometara cesta.

Osim vrijednim investicijama, Općina Lukač je na podizanju kvalitete života svojih stanovnika prošle godine radila i kroz hvalevrijedne demografske mjere.

– Isplaćene su uskrsnice i božićnice svim umirovljenicima do 3.500 kuna mirovine (464,53 eura) u nekoliko platnih razreda, ovisno o visini mirovine. Nastavljeno je isplaćivanje stipendija studentima. Osigurana je novčana pomoć za novorođeno dijete s maksimalnim iznosom do 1.327,23 eura ili 10.000 kuna. Također, pomogli smo kupiti obrazovne materijale učenicima osnovnih škola s područja Općine te djeci od rođenja do 15. godine osigurali poklon za Sv. Nikolu – ističe Đ. Bukvić, te dodaje da je Općina prošle godine pomagala i udrugama, te radila na njegovanju kulturne baštine i sporta.

FINANCIRANJE RADA UDRUGA, PROJEKT “ZAŽELI”

– Početkom kalendarske 2022. godine proveli smo natječaj za financiranje udruga te je sklopljeno dvadesetak ugovora sa sportskim udrugama, udrugama civilnog društva te s tri kulturno-umjetnička društva s područja općine koja njeguju kulturnu baštinu svoga kraja. Treba istaknuti i Školu nogometa općine Lukač koja radi pri NK Bratstvu iz Gornjeg Bazja, a koju pohađa 60 djece. Također, financijski pomažemo trima dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području općine u sastavu Vatrogasne zajednice – zaključio je Đ. Bukvić.

Na pitanje koje investicije i promjene očekuju općinu Lukač u 2023. godini, načelnik Đuro Bukvić, osim završetka radova na Društvenom domu i opremanja i uređenja okoliša, ističe:

– Općina Lukač javila se na 6. natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 2.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a” s projektom “Izgradnja pješačke staze – Terezino Polje – Istok 1”.

Općini je odobren intenzitet potpore u iznosu od 100 posto ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 88.693,66 eura (668.262,39 kuna). Kako je krajem prošle godine potpisan ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt izgradnje pješačke staze u Terezinom Polju – Istok 1, raspisana je javna nabava te se u prvoj polovini ove godine očekuje početak radova. Također, krajem prošle godine potpisan je i ugovor za projekt “Zaželi” koji će trajati sedam mjeseci, a zahvaljujući kojemu će se zaposliti devet žena i jedan koordinator.

Žene će pružati pomoć i podršku za 54 krajnja korisnika tijekom šest mjeseci. Partneri projekta su Centar za socijalnu skrb Virovitica i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica. Općina Lukač pridonijet će općem cilju Poziva i time omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada pripadnicama ranjivih skupina, a posebno specifičnom cilju gdje će pomoći zapošljavanju žena u lokalnoj zajednici, što će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika – zaključio je načelnik općine Lukač Đuro Bukvić.

