Iz hard rocka i prve svirke izrastao Cageheart, prvi orahovački heavy metal bend

Prije godinu dana, igrom slučaja, u kultnom orahovačkom clubu Blues zasvirala su tri orahovačka iznimno talentirana glazbenika, braća Krešimir i Borna Gernhrad te Casper Unferderber i odmah na prvu osvojili srca Orahovčana i gostiju. I u godinu dana napravili su ogroman korak, danas imaju bend pod nazivom Cageheart i već nekoliko autorskih pjesama. Podsjetimo, riječ je o momcima na gitarama, stariji brat Gernhard Krešimir (20) je ritam, mlađi Borna (17) solo i vokal dok je Casper (18) na bas gitari.

– Sve je krenulo od te svirke prije godinu dana. Vrlo brzo smo u Bluesu odradili još nekoliko i to nam se svidjelo pa smo krenuli još vježbati. Kako smo nas trojica veliki prijatelji brzo se složimo u svemu tako se rodila ideja o bandu i hajdemo reći žanru heavy metal koji svi jako volimo. Odluka je pala da se zovemo Cageheart i već smo i pod svojim imenom svirali nekoliko puta, naravno u Bluesu i sada nam polako, ali sigurno idemo dalje – započeo je stariji Gernhard Krešimir kao svojevrsni vođa benda od kojeg i kreću sve autorske pjesme.

– Uglavnom sam ja autor glazbe i teksta, uz pomoć brata jer kada nešto stvorimo moramo prvo to uskladiti s njegovim glasovnim mogućnostima i odgovara li mu to. Imamo tri svoje stvari, How Heavy Is The Cross, Love & Peace i Decisions Made In Spite koji su dostupni na našem YouTube kanalu. Pjesme su dakle na engleskom jeziku i kod pisanja se ne držim slijepo neke određene teme nego mi je želja da svatko u pjesmi pronađe sebe i svoj osobni smisao – kaže Krešimir.

Cageheart danas ima profile na društvenim mrežama, svoj logo i želju da budu jedinstveni i prepoznatljivi.

– Prije svega moram naglasiti kako je nama ovo hobi, mi uživamo svirati i biti u glazbi jer smo u njoj čitav život. Krešo i ja smo završili osnovnu glazbenu školu, ja sam evo nastavio i pohađam Srednju glazbenu Jan Vlašimsky u Virovitici i želja mi je upisati glazbenu akademiju. Svi trojica prvo mislimo na školu, a glazba i bend je za sada naša duševna hrana. U bandu je jedino problem što nemamo bubnjara pa u pjesmama koristimo kompjuterski bubanj. Ovim putem pozivamo mlade ljude, posebno s našeg kraja od Virovitice do Osijeka, koji znaju i vole svirati bubanj da nam se jave jer bubnjar nam je nužan. Svi se mogu javiti na Instagram profil ”cageheartofficial” – kaže Borna, a na pitanje je li teško vokalno izvoditi ovu vrstu glazbe kaže:

– Nimalo. Jednostavno se uživiš u ono što voliš. Brat to odlično piše i slaže uz to da sva trojica još dodamo nešto svoje. Tek kada nekoliko puta preslušamo što smo napravili dogodi se i koja promjena ili dorada – kaže Borna.

Cageheart uistinu zvuči vrhunski, a najviše veseli što Orahovica ponovno ima mlade glazbenike u urbanoj glazbi koja je u ovom gradu oduvijek bila broj jedan.

– Slušali smo priče o raznim orahovačkim bendovima posebno iz naše urbane glazbe i zapravo me iznenadilo da grad poput našeg koji ima jako puno talentiranih glazbenika, oduvijek, već niz godina nije imao ovakav bend. Mi smo ponosni na svoj početak i iskreno idemo korak po korak, nema zaletavanja i nekakve euforije. Uživamo u svakom trenutku i radujemo se novom – kaže bas gitarist Casper Unferderber inače orahovački gimnazijalac. Dečki su svi odlični učenici što govori jako puno.

– Pa da, to je prije svega važno. Ja sam maturant i sada se moram okrenuti mislima na studij, imam nekoliko želja ali još se nisam potpuno odlučio. Vjerojatno ću u Osijek, a kako je Krešo već tamo, a i Borna bi trebao isto u grad na Dravi na studij, moglo bi se sve idealno poklopiti – kaže uvijek vedri Casper.

Krešimiru, odličnom studentu Filozofskog fakulteta u Osijeku je najveća želja da se Cageheart otisne i dalje, a krupnim koracima ide se i prema prvom albumu.

– Iako je danas album kao album manje tražen, sve je na singlovima, mi nekako svoj početak želimo obilježiti prvim nosačem zvuka. Za sada sve sviramo u mojoj sobi kod kuće, a velika nam je želja snimiti sve to u pravom studiju. Voljeli bi svirati i dalje, naravno prvo u našem okruženju, tu u Slavoniji na nekim festivalima ili onako klupski da pokažemo što znamo, a dalje kako bude. Posebno smo sretni što već sada imamo velik broj pregleda naših pjesama što znači i odličnu podršku na čemu se svima od srca zahvaljujemo – zaključio je Krešimir Gernhard.

