Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Slatine zakazani za 19. veljače

Gradsko vijeće Grada Slatine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Slatine koja je stupila na snagu 4. siječnja ove godine.

Izbori će se održati u nedjelju, 19. veljače 2023. godine, a rokovi su počeli teći danas, 5. siječnja 2023. godine od ponoći.

Prijedlozi liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Slatine u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine, odnosno do 18. siječnja 2023. godine do ponoći.

Potom će Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slatine sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća i to za svaki mjesni odbor posebno, a najkasnije do 20. siječnja ove godine do ponoći.

Izborna promidžba počet će teći od dana objave zbirne liste i trajati zaključno do ponoći prije dana održavanja izbora, odnosno do 17. veljače 2023. godine do ponoći.

Glasovanje će se održati 19. veljače 2023. godine od 7 do 19 sati nakon čega će se zatvoriti birališta, a Gradsko izborno povjerenstvo Grada Slatine će nakon što utvrdi konačne i službene rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnih odbora, iste odmah i objaviti.

Sve detaljnije informacije vezane uz izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine možete potražiti na službenim web stranicama Grada Slatine.

(slatina.hr)