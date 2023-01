Kako platiti posljednje račune u kunama? Donosimo detaljna uputstva

Prvi dani s eurom bili su poprilično stresni. Iako su gotovo sve procedure već nekoliko puta objašnjene, brojni građani i dalje se muče s preračunavanjem iz kuna u eure ili obratno, a samim time i s plaćanjem računa.

Nekima su naime tek ovih dana stigli računi za režije u prosincu, na kojima je kao valuta plaćanja navedena kuna. Stoga su mnogi u dvojbi kako ih platiti.

– Računi za potrošnju u prosincu ionako će biti izdani u siječnju 2023. i bit će u eurima. Sve uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćat će ih nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje. Banka će postupati na ovaj način do 1. srpnja iduće godine – naveli su iz Hrvatske udruge banaka, piše Mirovina.hr.

Plaćanje u kunama do 14. siječnja

U praksi to izgleda ovako. Za one koji koriste mobilno bankarstvo, dovoljno je skenirati račun i aplikacija će sama po tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro preračunati iznos u eurima i naplatiti račun, piše net.hr.

Za one koji nisu vični mobilnim aplikacijama, plaćanje računa je i dalje moguće u poslovnicama pošte ili FINA-e. Na taj način je račune u kunama moguće platiti i u kunama i u eurima, ali do 14. siječnja. Nakon tog datuma, plaćanje računa je obvezno u eurima, bez obzira na to što je kao valuta plaćanja navedena kuna. Tijekom plaćanja, iznos će se preračunati po već svima poznatom tečaju.

Zamjena novca bez naknade

Što se, pak, tiče zamjena kuna u eure, to je moguće napraviti tijekom cijele 2023. u pošti, FINA-i i bankama bez naknade. Broj novčanica i kovanica je u pošti i FINA-i ograničen na 100 novčanica i 100 kovanica, dok se u bankama zamjena vrši za neograničeni broj komada novca – bez naknade.

S istekom ove godine, novčanice kuna će se moći mijenjati trajno samo u Hrvatskoj narodnoj banci, dok će se kovanice moći mijenjati do 1. siječnja 2026.

(mirovina.hr)