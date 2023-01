Kino Slatina ovog vikenda donosi vam čak pet projekcija: Evo što vas očekuje

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

Program velike dvorane

CVRČAK I MRAVICA

-animirani

Petak, 13.01. u 17:00

Subota, 14.01. u 17:00

Nedjelja, 15.01. u 17:00

Ovaj film dobio je službenu preporuku za prikazivanje osnovnim školama od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja!

Radi se o svojevrsnoj adaptaciji Ezopove basne i priče Darka Bakliže. Radnja je prilagođena današnjem vremenu i promiče toleranciju i suživot kroz zbližavanje Cvrčka i Mravice koji uspijevaju pomiriti dva suprotstavljena svjetonazora.

U novom viđenju basne ispričane od strane Ezopa i La Fontainea, Ket je cvrčak koji svira gitaru sa svojim bandom, zabavljajući bezbrižne kukce u okolici. Nedaleko živi mravlja princeza Antoneta, u mravinjaku gdje se cijeni samo disciplina i rad, dok je glazba zabranjena. Kad se slučajno susretnu, među njima se rađa bliskost. Shvativši da cvrčci ne mogu preživjeti zimu, Antoneta ih želi spasiti, ali bezuspješno. No kad ju otme pokvareni mrav Anteodor, cvrčci predvođeni Ketom priskaču joj u pomoć.

Cijena ulaznice: 3,50 € | 26,37 KN

OPERACIJA FORTUNE: PREVARA STOLJEĆA

-akcija

Petak, 13.01. u 19:00

Subota, 14.01. u 19:00

Nedjelja, 15.01. u 19:00

Super špijun Orson mora pronaći i zaustaviti prodaju nove ubojite tehnologije koju prodaje milijarderski krijumčar oružja Greg Simmonds. Nevoljko udružen s ekipom najboljih operativaca na svijetu, Fortune i njegova ekipa regrutiraju najveću hollywoodsku filmsku zvijezdu Dannyja Francesca, da im pomogne u njihovoj misiji spašavanja svijeta.

Cijena ulaznice: 4,00 € | 30,14 KN

M3GAN

-horor, triler, znanstvena fantastika

Petak, 13.01. u 21:00

Subota, 14.01. u 21:00

Nedjelja, 15.01. u 21:00

Dizajniran od strane briljantne robotičarke Gemme u tvornici igračaka, M3GAN može slušati, gledati i učiti dok postaje prijatelj i učitelj, prijatelj u igri i zaštitnik, a sve za dijete za koje je vezana.

Kad Gemma iznenada postane njegovateljica svoje osmogodišnje nećakinje Cady koja je ostala bez roditelja, Gemma je nesigurna i nespremna da bude roditelj. Pod velikim pritiskom na poslu, Gemma odlučuje upariti svoj prototip M3GAN s Cady u pokušaju da riješi oba problema – ali to je odluka koja će imati nesagledive posljedice.

Cijena ulaznice: 4,00 € | 30,14 KN

Program Art dvorane

LIL, LIL, KROKODIL

-avantura, animirani, komedija

Petak, 13.01. u 18:00

Subota, 14.01. u 18:00

Nedjelja, 15.01. u 18:00

Kada se obitelj Primm preseli u New York, njihov sin Josh bori se sa prilagodbom novoj školi i novim prijateljima. Sve se to promijeni kada otkrije Lila – raspjevanog krokodila (Shawn Mendes) koji obožava kupke, kavijar i odličnu glazbu, kako živi u potkrovlju njegovog novog doma. Njih dvoje postaju najbolji prijatelji, no kada Lilov opstanak postane ugrožen zbog zlog susjeda gospodina Grumpsa, obitelj Primm morat će se udružiti s Lilovim karizmatičnim vlasnikom Hectorom P. Valentijem kako bi pokazali svijetu da obitelj dolazi iz najneočekivanijih mjesta i da nema ništa čudnoga sa velikim raspjevanim krokodilom sa još većom osobnošću.

Cijena ulaznice: 3,50 € | 26,37 KN

VJENČANJE ZA UMRIJETI

-romansa/ljubavni, akcija, komedija

Petak, 13.01. u 20:00

Subota, 14.01. u 20:00

Nedjelja, 15.01. u 20:00

Darcy (Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel) okupljaju svoje ljupke, ali vrlo tvrdoglave obitelji za vjenčanje na udaljenoj destinaciji. Odnosi među njima nisu baš sjajni. I ako to nije bila dovoljna prijetnja slavlju, iznenada se svi zajedno nađu u životnoj opasnosti kada je cijela ekipa s vjenčanja uzeta za taoce. Darcy i Tom moraju spasiti svoje voljene – ako se prije toga međusobno ne poubijaju…

Cijena ulaznice: 4,00 € | 30,14 KN

