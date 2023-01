Koliko slične, toliko i različite: Uz tri torte simpatične suhopoljske trojke Ana, Klara i Lucija Baltić proslavile drugi rođendan

Veliki drugi rođendan proteklog vikenda proslavile su Ana, Klara i Lucija Baltić. Uz torte i svjećice, prve trojke općine Suhopolje, rođene 11. siječnja 2021. godine, rođendan su proslavile u krugu najbližih. Uz majku Josipu, oca Tomu, starijeg brata i sestre Marka i Magdalene, obitelji, kumova i prijatelje dan je prošao uz puno druženja i igranja.

– Cure su bile oduševljene rođendanom. Kada bi ih pitali tko ima rođendan, svaka bi viknula “Ja!” i prstićem bi pokazivale jedna na drugu. Shvatile su da je to njihov poseban dan, znaju i reći „torta“ – kroz osmijeh je s nama podijelila Josipa Baltić, majka petero djece.

Na pitanje kako su ove neodoljive djevojčice, danas dvogodišnjakinje, njihova ponosna majka odgovara:

– Rastu, zdrave su i vesele. Pomalo pričaju, igraju se, nekada se kroz igru i posvađaju, ali sve je to dio djetinjstva i odrastanja. Lijepo se igraju i s starijom sestrom Magdalenom i bratom Markom. To su sve slatke brige i dječje igre – kaže Josipa, koja jedan svoj tipični dan opisuje kao onaj u pokretu.

– Trojke imaju jedno dnevno spavanje, od 12 do 14 sati, pa to vrijeme iskoristim za obavljanje kućanskih poslova, kuhanje ručka i slično. Kad ne spavaju, igramo se i “nadgledam” gdje su i što rade. Još su premale da budu samostalno same, moram ih imati “na oku” da vidim čime se bave. Oko 20 sati slijedi spremanje za spavanje. Imamo dobar raspored i, što je najvažnije, cure lijepo spavaju po noći – kaže Josipa.

Naravno, tu su i stariji brat i sestra koji su im i pomagači, suradnici, ali i uzori.

Dok je fizička sličnost kod djevojčica zaista velika, karakterno je svaka, pogotovo kako odrastaju, svoja posebna i jedinstvena osoba, doznajemo.

– Lucija je najveća maza i voli privlačiti pažnju. Klara se najviše voli igrati sama i ne voli da joj seke “smetaju”. Ana se voli i maziti i igrati. Svaka je svijet za sebe, i koliko su slične, toliko su i različite – ponosno zaključuje Josipa Baltić.

