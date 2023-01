Košarkašice ŽKK Virovitice osvojile prvi ovosezonski pehar – juniorke treće na Prvenstvu Regije Sjever

Juniorke ŽKK Virovitice osvojile su treće mjesto na Prvenstvu Regije Sjever koja okuplja košarkaške klubove iz pet županija sjeverozapadne Hrvatske. Ovaj rezultat je ujedno i najbolje ostvarenje kluba u ovoj dobnoj kategoriji i vjerojatni dokaz da je došlo vrijeme da se Virovitičanke napokon okušaju i u seniorskoj konkurenciji. Potvrda uspjeha stigla je pobjedom nad Bistrom iz Molvi, ekipom koju od uvijek krasi čvrsta i agresivna košarka kakva se uglavnom igra i na prvoligaškim parketima.

Utakmica kontra Bistre protekla je upravo u tom smjeru. Tehnički dotjeranije Virovitičanke od samog početka su imale dosta problema s čvrstim domaćim igračicama. Nakon početnog vodstva djevojaka iz Molvi (7:5), trener Robert Fritz pozvao je minutu odmora i s nekim izmjenama ‘protresao’ ekipu koja je znatno podigla borbenost u igri te je prva četvrtina završila s prednošću Virovitičanki od deset koševa razlike, odnosno 19:9.

Prednost je nastavila rasti do sredine druge četvrtine kada je semafor pokazao 25:9. Nakon odličnih petnaest minuta kao da je nestalo energije kod gošći. Previše vezanih pogrešaka i slabih reakcija u skoku vratile su ekipu Bistre ‘u život’, da bi se već do poluvremena razlika smanjile na sedam koševa razlike, a sredinom treće četvrtine domaće igračice prešle su i u vodstvo 35:33. Bilo je to gotovo deset minuta potpune ‘blokade’, no djevojke trenera Fritza nisu posustale. Nekoliko osvojenih lopti ponajviše iznimnom borbenošću vratile su im vjeru te su do kraja treće četvrtine stvorile opet lagodnih deset koševa razlike. Posljednja četvrtina protekla je u rutiniranom održavanju prednosti za konačnih 65:50.

Trener Robert Fritz bio je zadovoljan igrom svojih igračica.

– Znali smo da nas očekuje čvrsta ekipa te smo se pripremili na takvu utakmicu. Za razliku od prošlotjedne reakcije protiv Radosti, ovog puta smo pokazali puno više borbenosti i zajedništva što je i rezultiralo pobjedom na kraju utakmice. Moram pohvaliti djevojke za ovu sezonu jer smo pokazali da imamo potencijala igrati seniorsku prvoligašku košarku, što bi sigurno trebala biti kruna nastupa ove generacije. Kada ustvrdimo da su naše djevojke 2006. godište i mlađe, a juniorke nastupaju u godištu 2004. i mlađem, ovaj rezultat ima vrijednost više. Sada samo treba stisnuti zube i dati još malo više na treninzima da osvojimo pehar i u kadetskoj konkurenciji te pokušamo izboriti i ‘Final Four’ međunarodne LWB lige, a onda se u ljetnom periodu i kroz kamp u jesen što bolje pripremiti za narednu prvoligašku sezonu – rekao je zadovoljnim glasom trener Fritz.

ŽKK Bistra – ŽKK Virovitica 50:65

ŽKK Virovitica: Sabo Martina 4, Cenger Margareta 8, Kalaš Marta Leda 11, Deskar Mia 15 (1×3), Cindrić Lana 12, Cindrić Lucija 11, Gverić Nika 2, Bajivić Lana, Lovreković Alisa, Tolušić Tena, Ojurović Lana 2, Salajić Ena i Pavelić Nika.

(ŽKK Virovitica)