Lješnjak Unitedu naslov 33. orahovačke “Zime” i nagrada od 15 tisuća kuna, Domagoj Ninčević najbolji igrač turnira

Nakon dvije godine stanke, u Orahovicu se vratio sportski spektakl i najposjećenija zimska manifestacija u gradu. Malonogometni turnir “Zima” postao je pravi brend grada Orahovice i događaj koji na najbolji mogući način (sportom) promiče ima grada. Velika završnica napunila je dvoranu do posljednjeg mjesta, a kroz dvoranu je, iako je nezahvalno pričati o brojkama, zasigurno prošlo i više od 1.000 ‘zaljubljenika’ u mali nogomet.

Sve je počelo završnicom najmlađeg uzrasta na turniru. Snage su odmjerili NK Slatina i Škola nogometa FEŠK. Utakmica je završila bez pogodaka, a Slatinčani su odnijeli pobjedu boljim izvođenjem šesteraca. Za najboljeg vratara proglašen je Niko Tucljak iz Slatine, prvi strijelac je njegov suigrač Matijas Miholjević, dok je najbolji igrač Leon Sertić iz Škole nogometa FEŠK.

U kategoriji do 11 godina odigrana je vrlo dobra utakmica između ekipa Didin konak CB Tommy CEK iz Kopačeva i NK Motičine. Bilo je tu viđeno pregršt sjajnih malih nogometnih talenata, a na kraju su slavili ‘mališani’ iz Donje Motičine s konačnih 2:1. Prvi strijelac i igrač ovog uzrasta je Ezra Žigić iz pobjedničke momčadi, dok je najboljim vratarem proglašen Antonio Perić iz Didinog konaka.

Motičani su slavili i u uzrastu do 13 godina, pobijedivši u završnici orahovački NK Papuk Osječko 1664 s minimalnih 1:0. Najefikasniji strijelac ovog dijela natjecanja je Dorian Šikić iz Slatine, najbolji vratar je Tony Jović iz Papuka, dok je najbolji igrač Rafael Peršić iz Motičine.

U kategoriji do 15 godina Škola nogometa FEŠK nošena briljantnim Davidom Kalemom odnijela je uvjerljivu pobjedu protiv čačinačke Mladosti s visokih 5:1. Najbolji strijelac ovog uzrasta je Tin Grdić iz pobjedničke momčadi, vratar Lovro Bolješić iz čačinačke Mladosti, a igrač bez premca David Kalem iz FEŠK-a.

U kategoriji igrača do 17 godina završnicu su odigrali ekipe Virovitica 2006. i Škola nogometa FEŠK CB Sfera. Virovitičani su na kraju zasluženo slavili s 3:1 i osvojili turnir. Prvi strijelac u ovoj kategoriji bio je Sebastijan Zeba iz FEŠK-a, najbolji među vratnicama je Tomislav Volenik iz Virovitice iz koje je došao i najbolji igrač Josip Tambić.

Odličnu utakmicu odigrale su i momčadi uzrasta do 19 godina i to čačinaki Autodijelovi Hečimović i MNK Slatina Goran tko te šiša. Završilo je 1:1 i onda je krenula ‘lutrija šesteraca’ koja je završila tek u sedmoj seriji promašajem Slatinčana, a pogotkom Čačinčana. U ovoj kategoriji najbolji igrač je Leon Kokoška iz pobjedničke momčadi.

Uslijedila je potom završnica veterana između orahovačkih Duhova i Vaser vage Glasovac iz Duge Međe. Duhovi su bili uspješniji pogocima Marija Duspare i Dejana Brusača. Prvi strijelac bio je Josip Radočaj iz Duhova, najbolji vratar Ivan Tomac iz Vaser vage, dok je najboljim igračem proglašen Mario Duspara iz Duhova.

I onda središnja dva događaja dana, utakmica za treće mjesto i završnica seniora. U utakmici za broncu gledatelji su vidjeli odličnu partiju Caffe bara Willy obrta Darijo iz Ćeralija i momčadi Error 404 AT Cars Slatina. Mlada i poletna slatinska momčad slavila je s konačnih 5:3 i zasluženo odnijela broncu.

Prije završnica održana je mala svečanost zatvaranja ovogodišnjeg turnira na kojoj se prvi obratio predsjednik Organizacijskog odbora i vlasnik Caffe bara Blues Vlado Grgić – Crni.

-Hrvatska je nogometna i sportska zemlja i mi smo to i večeras dokazali. Prelijep nogomet, fer i sportsko ponašanje, vrhunsko navijanje i suđenje, jednostavno možemo biti ponosni što imamo ovaj turnir u svom gradu. Hvala prije svega svim onim ljudima i igračima koji ovaj turnir rade 33 godine, koji su uvijek tu i pomažu, ali onima koji nažalost nisu više s nama, hvala roditeljima ove divne djece, trenerima i veliko hvala publici te Gradu Orahovici i gradonačelniku Saši Risteru na velikoj pomoći. Vjerujem kako će ovaj turnir živjeti još dugi niz godina i biti ponos svoga grada – rekao je Grgić.

Završnu riječ imao je gradonačelnik Saša Rister koji je biranim riječima pričao o turniru.

-33 godine ovog odličnog događaja pričaju same za sebe. To je ogromna tradicija i sportska priča koja je doista ponos grada Orahovice. Prepuna dvorana i ove godine na velikom finalu, ljudi iz svih krajeva Slavonije, jednostavno moram čestitati Vladi Grgiću i njegovoj ekipi koja radi odličan posao i na ovaj način promovira naš grad na najljepši mogući način. Grad je uvijek tu kao pomoć i podrška i siguran sam da idemo zajedno ove godine u prosincu u 34. turnir – rekao je Rister.

A onda ljepotica cijelog turnira, vrhunski nogomet kakav velika završnica i zaslužuje. Duhovi iz Orahovice s jedne, a Lješnjak United iz Čačinaca s druge. Pregršt odličnih poteza te prava muška i čvrsta igra. Poveli su Duhovi prelijepim pogotkom, povukao je Radinković, ‘dignuo’ loptu, a ispred obrane Lješnjaka ubacio se Stipe Čavić i lobom poslao loptu iz Nikšića u mrežu. Duhovi su stisnuli, imali niz prigoda no rezultat se nije mijenjao. U drugom dijelu trgnuo se Lješnjak. Nospak je držao ‘konce igre’ i dijelio lopte, jedna takva je došla do Damjanovića koji odličnim udarcem matira Ilinčića. ‘Prštalo’ je tada na sve strane, sa strane Duhova promašivali su Vratković tri puta, Radinković i Čavić, a s Lješnjakove strane Ninčević i Čikvar. I onda je ‘sijevnula’ jedna kontra Lješnjaka, lopta je došla do Čikvara koji puca, a lopta se preko ruku Ilinčića odbija u mrežu – 1:2.

Duhovi su bacili sve na napad, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. Ostalo je 1:2 i na kraju veliko slavlje za Lješnjak United i Nikicu Hata koji je ‘dirigirao’ ekipom, te pokal i prijelazni pokal, kao i laskava nagrada od 15 tisuća kuna. Prvi strijelac turnira je Stipe Čavić iz Duhova sa šest pogodaka, najbolji vratar je Dominik Nikšić iz pobjedničke momčadi iz koje je i najbolji igrač Domagoj Ninčević. Fair play ekipa je Caffe bar Blues Udruga Pauk, a organizator je nagradio i najboljeg suca turnira Sinišu Ličinića.

Nagrade najboljima u svim kategorijama uručili su gradonačelnik Orahovice Saša Rister i predsjednik Organizacijskog odbora turnira Vlado Grgić Crni. Poseban štih ovoj spektakularnoj završnici dao je zabavni program. Pred punom orahovačkom sportskom dvoranom zaplesala je 16-godišnja plesačica iz Osijeka Laura Pavić, višestruko zlatna sa svjetskih, europskih i državnih natjecanja u modernom plesu te pokazala svoj nevjerojatan talent koji je popraćen ogromnim pljeskom.

Nekoliko skladbi otpjevala je i Muška pjevačka skupina KUD-a Crkvari, a održana je i tombola s bogatim nagradama. Zastor je spušten, no zasigurno će se još dugo pričati o golovima, potezima i svemu ovom što je činilo ovaj turnir kroz proteklih 12 dana, ali jedno je sigurno, Orahovica ima događaj kojim se mora ponositi, događaj kroz koji su odrasle generacije i generacije djece i ljudi, sportska ‘bajka’ koja priča priču jednog vremena, jednog grada i njegovog velikog srca.

REZULTATI ZAVRŠNICE:

U-9 SLATINA OPG ŠIMIĆ – ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO 0:0 (4:3)

U-11 DIDIN KONAK CB TOMMY CEK – NK MOTIČINA 1:2

U-13 NK PAPUK OSJEČKO 1664 – NK MOTIČINA MB OBRT 0:1

U-15 ŠN FEŠK 08 AUTO VUKOJA – NK MLADOST 5:1

U-17 NK VIROVITICA 2006. – ŠN FEŠK CB SFERA (Feričanci) 3:1

U-19 MNK SLATINA GORAN TKO TE ŠIŠA – AUTODIJELOVI HEČIMOVIĆ 1:1 (6:7)

Veterani DUHOVI – VASER VAGA GLASOVAC 2:0

Seniori 3. mjesto CB WILLY OBRT DARIJO – ERROR 404 AT CARS 3:5

Seniori finale DUHOVI – LJEŠNJAK UNITED 1:2

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)