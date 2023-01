Malonogometni turnir u Orahovici: Duhovi i Lješnjak united u velikom finalu

Odigran je pretposljednji dan 33. orahovačkog Malonogometnog turnira u organizaciji Caffe bara Blues te suorganizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Orahovice. Bio je to odličan dan s puno sjajnih utakmica, preokreta, lutrije ”šesteraca”, veselja pa i suza.

Sve je počelo utakmicom za treće mjesto u kategoriji igrača do 11 godina u kojoj je na kraju momčad Škole nogometa FEŠK u završnici slavila nad vršnjacima iz Papuka Osječko 1664 te tako ponijela pokal i medalje za osvojeno 3. mjesto. Potom su za broncu igrali igrači do 15 godina iz istih klubova, dakle Papuka i FEŠK-a, a ovoga puta su bili bolji Orhovčani i zasluženo osvojili 3. mjesto.

U kategoriji do 17 godina za treću stepenicu pobjedničkog postolja borili su se Davidovi leptirići iz Orahovice i NK Virovitica 2007 i nakon zanimljivog i neizvjesnog ogleda Virovitičani su zasluženo slavili. U kategoriji do 19 godina našički Splinterovci su do bronce došli pobjedom nad Udrugom prijateljstvo iz Feričanaca, a onda je krenuo seniorski boj za poluzavršnicu.

Prvi su na parket izašli Lješnjak united iz Čačinaca i Error 404 AT Cars Slatina. Bila je to odlična utakmica s čvrstim obranama i uglavnom prijetnjama nakon grešaka protivnika. I kada se činilo da će momčadi na odmor netaknutih mreža, 14 sekundi prije kraja Error je odigrao polukontru iz koje je Rastija sjajno pogodio pokraj nemoćnog Nikšića za 1:0. U drugom dijelu Lješnjak je stisnuo i tražio izjednačenje koje se dogodilo sredinom drugog dijela kada je po tko zna koji put sredinu Errora prošao Ninčević i gurnuo za Nospaka koji u mat situaciju stavlja Čikvara, a ovaj ne griješi. Do kraja je bilo još lijepih prigoda, no mreže su mirovale i krenuli su udarci sa šest metara. U prvom raspucavanju vratari su obranili po jedan udarac pa se krenulo u dodatno i sve se pretvorilo u pravu dramu. Sve je bilo riješeno kada je mladi Nikšić ”skinuo” novi udarac, a potom Kirevski bio siguran i odveo Lješnjak u finale.

Puna orahovačka sportska dvorana potom je dočekala i drugu poluzavršnicu između orahovačkih Duhova i Caffe bara Willy obrt Darijo iz Ćeralija. Bila je utakmica dvije odlične momčadi s puno kvalitetnih pojedinaca, ali isto tako i pravog momčadskog duha. Igrala se ”šahovska partija” na postavljene obrane i čekala greška protivnika. Odmah prvu su iskoristili Duhovi, a strijelac za 1:0 bio je Mario Duspara. Momci iz Ćeralija uložili su ogroman trud kako bi došli do izjednačenja i uputili nekoliko odličnih udaraca, a najveća prijetnja bio je udarac Hrvoja Čovića kojeg je obranio Kratzl. S minimalnim vodstvom Orahovčana se otišlo na odmor, a onda u drugom CB Willy je potpuno pritisnuo i tražio taj pogodak, a Duhovi sam čekali krivi pas za novu kontru. To se i dogodilo, loptu je presjekao Bušljeta gurnuo Marinu Vratkoviću koji upošljava Stipu Čavića, a potonji pogađa za 2:0. Isti scenarij samo par minuta kasnije, ovoga puta Čavić je presjekao loptu prošao svog čuvara i na desnoj strani pronašao samog Šantića i uigrana akcija iz Papuka donijela je 3:0 Duhovima. CB Willy niti tu nije odustajao, pošteno su se borili do kraja, ali završilo je zasluženih 3:0 za Duhove.

Tako će danas (nedjelja) veliko finale igrati Duhovi i Lješnjak united. Do kraja odigrane su utakmice za treće mjesto kategorija do 13 godina i veterana. Kod igrača do 13 godina NK Slatina je svladala FEŠK, a kod veterana 3. mjesto su osvojili veterani FEŠK-a pobjedom nad Caffe barom Blues.

Nagrade osvajačima bronci uručili su predsjednik Organizacijskog odbora turnira i vlasnik Caffe bara Blues Vlado Grgić-Crni te gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

REZULTATI:

U11/NK PAPUK OSJEČKO 1664 – ŠN FEŠK CB ALOHA 1:2

U15/NK PAPUK OSJEČKO 1664 – ŠN FEŠK OBRT ZA ČIŠĆENJE MALI 2:0

U17/DAVIDOVI LEPTIRIĆI – NK VIROVITICA 2007 1:2

U19/SPLINTEROVCI – UDRUGA PRIJATELJSTVO 2:0

seniori/LJEŠNJAK UNITED – ERROR 404 AT CARS 1:1 (7:6)

seniori/DUHOVI- CB WILLY OBRT DARIJO 3:0

U13/ŠN FEŠK- NK SLATINA 0:1

veterani/CB BLUES- NK FEŠK VETERANI 0:3

Finalni dan počet će u 15:30, a uz odličan nogomet bit će tu mnoštvo zabavnog programa uz moderan ples koji će predstaviti vrhunska hrvatska plesačica mlada 16-godišnja Laura Pavić iz Osijeka, a nastupit će i Muška pjevačka skupina KUD-a Crkvari, dok će održana biti i bogata tombola.

RASPORED, nedjelja 8. siječnja:

15.30 sati: NK SLATINA – ŠN FEŠK KLESARSTVO GELO (U-9)

16 sati: DIDIN KONAK CB TOMMY CEK – NK MOTIČINA (U-11)

16.30 sati: NK PAPUK OSJEČKO 1664 – NK MOTIČINA MB OBRT (U-13)

17 sati: ZABAVNI PROGRAM

17.15 sati: ŠN FEŠK 08 AUTO VUKOJA – NK MLADOST (U-15)

17.45 sati: ZABAVNI PROGRAM

18 sati: NK VIROVITICA 2006 – ŠN FEŠK CB SFERA (U-17)

18.30 sati: MNK SLATINA GORAN TKO TE ŠIŠA – AUTODIJELOVI HEČIMOVIĆ (U-19)

19.15 sati: ZABAVNI PROGRAM

19.30 sati: DUHOVI – VASER VAGA GLASOVAC (veterani)

20 sati: ZABAVNI PROGRAM I TOMBOLA

20:15 sati: CB WILLY OBRT DARIJO – ERROR 404 AT CARS (seniori)

21:05 sati: ZABAVNI PROGRAM

21:15 sati: DUHOVI – LJEŠNJAK UNITED (seniori)

