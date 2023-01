Danas (nedjelja) u poslijepodnevnim satima napustio nas je dugogodišnji djelatnik Informativnog centra Virovitica Franjo Sertić – Frenki.

On nije bio “ispred”, uvijek “iza mikrofona” daleko od kamera, ali uvijek u “glavnoj ulozi” Radio Virovitice, današnjeg ICV radija. Od osnutka Virovitičko-podravske županije, pa sve do 2014., on je bio taj koji je tehnikom osiguravao izravni prijenos sa svih sjednica Županijske skupštine i niza drugih događaja… Razvlačio bi žice, spajao veze, prijenos je morao ići. I danas se sjećamo kako je na otvorenju radova na sustavu Kapinci – Vaška doveo vezu 400 metara od “prve bandere”.

Veliki obol dao je i u Domovinskom ratu kada je unatoč zračnim napadima osposobio pokretni studio za emitiranje na samoj granici s Mađarskom, te su stanovnici putem Radija Virovitice u svakom trenutku bili informirani o opasnostima i napadima.

Iskrena sućut obitelji. Hvala ti na svemu Frenki.

