Nogometašice No Limit TVIN-a pobjednice 12. Humanitarnog malonogometnog turnira “Kolonija” u Slavonskom Brodu

Sportska dvorana Osnovne škole “Đuro Pilar” na Koloniji u Slavonskom Brodu proteklog je vikenda bila domaćin tradicionalnog, 12. Humanitarnog malonogometnog turnira “Kolonija”.

Kao i prethodnih godina, organizator turnira bila je Udruga “MNK Kolonija – sv. Dominik Savio”, a sav prihod prikupljen na turniru ide u dobrotvorne svrhe. Ove godine prikupljena financijska sredstva bit će donirana Odjelu za pedijatriju Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu.

Na turniru su nastupile i virovitičke nogometašice, članice Nogometne akademije No Limit TVIN koje su u konačnici odličnom igrom stigle do prvog mjesta i to u čak dvije kategorije (pionirke i kadetkinje). Osim odlične igre, Virovitičanke su uzornim sportskim ponašanjem ‘osvojile’ i publiku. Ekipe su vodili treneri Marijan Filipović i Bojan Brozović.

Pehare virovitičkim prvakinjama i ostalim sudionicama turnira uručila je Vesna Zlatarević, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda.

