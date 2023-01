Odigran šesti natjecateljski dan 33. orahovačke “Zime”: Excellent Bar, Lješnjak United i CB Willy obrt Darijo potvrdili prolazak u drugi krug

U sportskoj dvorani u Orahovici odigran je šesti natjecateljski dan 33. malonogometnog turnira “Zima” u organizaciji Caffe bara Blues, a bio je to i prvi dan u novoj 2023. godini.

Sve je počelo utakmicom uzrasta do 13 godina u kojoj su mali Motičani minimalno svladali vršnjake iz Slatine, a potom je u kategoriji do 15 godina ekipa Škole nogometa FEŠK uvjerljivo svladala NK Motičinu. U utakmici uzrasta do 11 godina, Škola nogometa FEŠK iz Feričanaca bila je bolja od čačinačke Mladosti, dok je u uzrastu do 13 godina odigrana iznimno zanimljiva utakmica u kojoj su snage odmjerili mladi nogometaši Papuka Osječko 1664 i čačinačke Mladosti. Nakon dva puta po deset minuta bilo je bez pogodaka (0:0) pa su udarci sa šest metara odlučivali o boljem plasmanu, a mirniji su bili Orahovčani.

U ogledu momčadi do 17 godina NK Virovitica slavila je nad Školom nogometa FEŠK, a u nastavku je odigrana još jedna utakmica uzrasta do 15 godina u kojoj je Škola nogometa FEŠK slavila nad čačinačkom Mladosti. Na programu su potom bile dvije utakmice igrača do 19 godina, u prvoj je čačinačka momčad Autodijelovi Hečimović bila bolja od Udruge prijateljstvo Feričanci, dok je u drugoj MNK Slatina nakon odlične i izjednačene utakmice minimalno svladala našičke Splinterovce.

Kod veterana sastali su momčadi Vaser vage Glasovac iz Duge Međe i Caffe bara Blues Orahovica, a na kraju je ekipa Vaser vage zasluženo slavila.

Na kraju dana odigrane su dvije seniorske utakmice skupine B. Prvo su snage odmjerili čačinački Lješnjak United i CB Willy obrt Darijo iz Ćeralija i bila je to odlična utakmica s puno prigoda no, mreže su mirovale, a zbog poznate situacije u skupini nisu bili potrebni niti udarci sa šest metara.

U drugoj utakmici Excellent Bar iz Đurđenovca bio je uvjerljiv kontra zdenačke ekipe Prijevoz i usluge Čes s krajnjih 3:0 uz dva pogotka Vedrana Pintera i jedan Matka Mikole.

Od utorka, 3. siječnja starta drugi seniorski krug u koji su se iz jučerašnje skupine B dalje plasirali Excellent Bar, Lješnjak United i CB Willy obrt Darijo te ranije iz skupine A orahovački Duhovi, slatinski Error 404 AT Cars i orahovačka Caffe bar Blues Udruga PAUK Orahovica.

Ekipe koje su prošle u drugi seniorski krug svrstane su u dvije nove skupine po tri, nazvane C i D. Tako će u skupini C igrati orahovački Duhovi, Excellent Bar i Caffe bar Blues Udruga PAUK Orahovica, dok će u skupini D snage odmjeriti Lješnjak United, Error 404 AT Cars i Caffe bar Willy obrt Darijo.

Rezultati:

U-13 NK MOTIČINA MB OBRT – NK SLATINA 1:0

U-15 NK MOTIČINA AUTOSERVIS BATRAC – ŠN FEŠK 08 AUTO VUKOJA 1:5

U-11 NK MLADOST (Čačinci) – ŠN FEŠK KLESARSTVO KLJAJIĆ (Feričanci) 1:3

U-13 NK PAPUK OSJEČKO 1664 – NK MLADOST (Čačinci) 0:0 (6:5)

U-17 NK VIROVITICA – ŠN FEŠK CB SFERA 3:1

U-15 NK MLADOST – ŠN FEŠK 09 OBRT ZA ČIŠĆENJE MALI 0:1

U-19 UDRUGA PRIJATELJSTVO – AUTODIJELOVI HEČIMOVIĆ 2:4

U-19 SPLINTEROVCI – MNK SLATINA GORAN TKO TE ŠIŠA 0:1

Veterani VASER VAGA GLASOVAC – CB BLUES 3:1

Seniori B LJEŠNJAK UNITED – CB WILLY OBRT DARIJO 0:0

Seniori B PRIJEVOZ I USLUGE ČES – EXCELLENT BAR 0:3

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)