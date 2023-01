Odigrane četvrtfinalne utakmice Malonogometnog turnira u Pitomači: No Limit TVIN, Rezovac, Dinamo i seniori Pitomače izborili polufinale

Pred brojnim gledateljima, jučer (petak) su u sportskoj dvorani Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači odigrane utakmice četvrtfinala Malonogometnog turnira klubova.

U prvoj utakmici mladi igrači No Limit TVIN-a došli su do pobjede nad Croatijom iz Grabrovnice 2:1. U izjednačenoj borbi No Limit TVIN je poveo, Croatia je uspjela poravnati, no No Limit TVIN je atraktivnim zgoditkom još jednom došao do prednosti. Do kraja su obje momčadi propustile po tri odlične prilike, tako da se rezultat nije mijenjao.

U dugom susretu Rezovac je poveo u susretu s Aršanjom iz Sedlarice pogotkom Matea Tomića u prvom dijelu. Sredinom drugog dijela Aršanj je poravnao, a u samoj završnici, nakon odlične minijature Marija Nrece, pobjedu Rezovcu donio je Marino Grizelj.

Treći susret bio je ogled dva županijska prvoligaša, Dinama iz Kapela Dvora i Slavonije iz Sladojevaca. U žustroj utakmici Dinamo je poveo 2:0. Kada su igrači Slavonije smanjili na 2:1, Dinamovci su iz ubojitih kontri povećali svoju prednost na 4:1. Drugi zgoditak Slavonije pobudio je nadu igračima iz Sladojevaca da mogu doći do poravnanja, no iz kaznenog udarca s 10 metara nogometaši Dinamo potvrdili su pobjedu i plasman u polufinale. Svojim odličnim potezima igru pobjedničke močadi nosio je Rene Prugovečki.

Seniori Pitomače bez većih problema došli su do uvjerljive pobjede nad Svetim Đurađem, a prvo ime susreta bio je Matej Babić koji je postigao čak sedam pogodaka. Konačan rezultat utakmice glasio je 11:0.

REZULTATI

Croatia Grabrovnica – No Limit TVIN 1:2

Rezovac – Aršanj Sedlarica 2:1

Slavonija Sladojevci – Dinamo Kapela Dvor 2:5

Pitomača (seniori) – Sveti Đurađ 11:0

ZAVRŠNICA, nedjelja 22. siječnja:

17 sati: No Limit TVIN – Dinamo Kapela Dvor

17.50 sati: Rezovac – Pitomača (seniori)

18.30 sati: revijalan utakmica škole nogometa NK Pitomača

19 sati: susret za treće mjesto

19.50 sati: finale

20.30 sati: proglašenje pobjednika i dodjela nagrada

(www.icv.hr, mš)