Odlična atmosfera na 24. zimskom malonogometnom turniru u Slatini: Poznati putnici u seniorsko polufinale

Znalo se da će se na završnici 24. zimskog malonogometnog turnira “Slatina 2022./2023.” tražiti mjesto više u sportskoj dvorani Srednje škole Marka Marulića Slatina, ali da će morati intervenirati policija, malo je tko mogao predvidjeti.

Upravo se to dogodilo jučer (petak) kada su odigrane polufinalne utakmice mladih kategorija i četvrtfinalne seniora. Kulminacija napetosti se dogodila kada je stotinjak posjetitelja pokušalo ući u dvoranu, a organizator, MNK Slatina, nije mogao prodati više ulaznica od mjesta koja su već bila popunjena. U holu dvorane zadržani su posjetitelji izražavali nezadovoljstvo, a organizator nije mogao nastaviti utakmice seniorske konkurencije iz sigurnosnih razloga te je nastala stanka od sat i pol, sve do dolaska većeg broja policijskih službenika koji su nastalu situaciju riješili, a natjecanje je nastavljeno sve do neplaniranih 23.45 sati. Kako smo uspjeli saznati od organizatora, i preostala dva dana turnir će osiguravati veći broj policijskih službenika.

U nastavku donosimo rezultate polufinalnih ogleda mladih kategorija i četvrtfinalnih seniora.

Rezultati:

U–11 (1/2 finala):

ŠN Slatina 3 – Sokol Milanovac Mr. Jack 4:1

NK Suhopolje – NK Voćin 1:3

U–13 (1/2 finala):

NK Virovitica – NK Mladost Miljevci 10:0

ŠN Slatina 2 – NK Suhopolje 1:2

U–15 (1/2 finala):

NK Suhopolje – MNK Apokalipsa Cvjećarnica Camelia 1:1 (3:4 – 6m)

NK Virovitica – No Limit Tvin 3:1

U–17 (1/2 finala):

NK Zrinski Nova Bukovica – Zoki Slatina 1:1 (4:5 – 6m)

Joga bonitos – Jazavci 1:1 (2:3 – 6m)

Seniori (1/4 finala):

Error 404 Knauf Ljubas – Pilana Jaklić 6:1

Klas agro CB Fontana – Montelektro Pizzeria Ivona 6:3

Vodoinstalacije Tunić Đulovac – OPG Vengert 0:7

Letnica Petrinja – C&WB Mystic The Room i prijatelji 1:0

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)