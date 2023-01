Održana prva proizivka i okupljanje nogometaša Papuka Osječko 1664, Mandić: Očekujem bolje proljeće

Nogometaši orahovačkog trećeligaša Papuka Osječko 1664 danas su se po prvi puta nakon najduže zimske stanke okupili, a trener Mandić odradio prozivku te predstavio plan i program zimskih priprema. Na početku je nazočne pozdravio predsjednik kluba Dražen Tikvan poželjevši igračica prije svega polusezonu bez ozljeda.

– Prošlu polusezonu smo završili u dobrom stanju, moglo je i bolje, ali svašta nam se događalo, dosta ozljeda i bolesti, ali na kraju smo to sve skupa dosta dobro odradili. Nadam se da ćemo u ove pripreme svi ući zdravi i spremni, a tada smo najjači. Uprava će vas maksimalno pratiti i biti uz vas za sve što bude trebalo – rekao je Tikvan.

Trener Zoran Mandić analizirao je prošlu polusezonu rekavši kako nije u potpunosti zadovoljan rezultatom u jesen i kako vjeruje da ova momčad može puno bolje.

– Svi znamo koje su to utakmice gdje smo jednostavno morali uzeti bodove, a nismo i to nas je koštalo mjesto-dva niže i siguran sam da u proljeće možemo puno bolje. U planu za ove pripreme je 47 dana rada do početka prvenstva, krenut ćemo maksimalno od prvog dana, a predviđen je 31 trening i osam prijateljskih utakmica. Jedna utakmica je predviđena u tjednu, ostale vikendom, a prvu bi trebali odigrati već 28. siječnja u Virovitici s istoimenim klubom, a potom 4. veljače bi trebali igrati u Požegi sa Slavonijom i odmah 5. veljače sa Slavonijom iz Sladojevaca u Bakiću. 11. veljače igramo s FEŠK-om, dan poslije na svom terenu s DOŠK-om iz Dolaca i to su za sada četiri uvodne utakmice, a poslije ćemo još odigrati sa Zrinskim iz Jurjevca, Motičinom i onda nam slijedi županijski Kup. Moramo dići intenzitet rada, bit će to oko 30 posto jače nego u ljetnom dijelu i siguran sam da ćemo u sezonu ući spremni – rekao je Mandić te potom istaknuo i stanje igračkog Kadra.

– Svi smo tu od prošle polusezone, oporavili su se Mimić i Jusup, vraća se i Miroslav Rukavina koji će postepeno raditi i pokušati biti spreman do početa prvenstva, radimo i na pojačanjima, a sve će biti poznato kroz idući tjedan – rekao je Mandić.

Juniorsku momčad od ove polusezone vodit će novi trener, mladi David Matokovć koji je također okupio svoju momčad uz seniorsku na prvom okupljanju. O radu juniora koji bilježe dva značajna povratka Eddya Yahye i Zlatka Ribića, trener seniorske momčadi Zoran Mandić je rekao:



– U rad seniorske momčadi ćemo uključiti i nekoliko juniora koje se najbolje pokažu radu sa svojom ekipom i trenerom, a nama će zasigurno puno značiti. Mladi trener David Matoković ima moju punu podršku i po njegovoj ocijeni i riječi o svakom igraču ću odlučiti tko će se priključiti prvoj ekipi. Mlade talente čekamo s nestrpljenjem, a znam da u ovoj momčadi ima odličnih momaka – zaključio je Mandić koji će prvi trening odraditi sutra (ponedjeljak) u 17:30 sati na pomoćnom Papukovom terenu.

(www.icv.hr, vg)