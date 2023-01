Općina Čačinci krupnim koracima prema urbanoj sredini, načelnik Jurenac: Nastavljamo razvijati općinu kako bi bila što ugodnija za život našim mještanima

Općina Čačinci jedna je od najvrjednijih općina na području Virovitičko-podravske županije. U ovoj maloj općini odmora nema, radovi i gradilišta su svakodnevica, novi projekti samo niču, a sve kako bi mještani imali maksimalne uvjete za život. Ništa drugačije nije bilo ni protekle 2022. godine.

Da i u novoj godini načelnik Alen Jurenac i ekipa oko njega nastavljaju istim tempom, potvrdilo je jednoglasno prihvaćanje novog općinskog proračuna. U razgovoru s načelnikom Jurencem saznali smo što to ovu općini čini posebnom i jedinstvenom, što je svrstava među one koje krupnim koracima grabe prema sredini pravog urbanog ugođaja.

Što kao važne investicije izdvajate u 2022. godini?

Neprestano traje „borba“ za razvoj naše općine kako bi bila što ugodnija za život građana. Kontinuirano ulažemo i gradimo potrebnu infrastrukturu, ulažemo u sport i kulturu, školstvo, dječji vrtić i provodimo mnoge druge aktivnosti kako bi postala jedna suvremena i uređena sredina, visoko opremljena s komunalnom i cestovnom infrastrukturom, uređenim središtima svih svojih naselja, kvalitetnim prostornim planovima koja nude velike mogućnosti za daljnji razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Nadu za gospodarstvo vidimo i u nastojanju poduzetnika da razviju turističku djelatnost na području općine.

Nadam se da će sve dosad poduzeto, kao i ono što ćemo tek poduzeti, rezultirati početkom jačeg razvoja našeg gospodarstva i zapošljavanja te imamo razloga vjerovati da nam tek predstoji gospodarski uzlet. Vodstvo Općine i ja kao načelnik sigurni smo da je to realno ostvarivo i moguće. Izdvojio bih projekt besplatnog prijevoza u središte mjesta. Nakon više od 20 godina otkako je ukinut javni prijevoz našim sumještanima treće životne dobi i svima u potrebi, ovim projektom želimo poboljšati životni standard i olakšati im svakodnevicu.

Mjera besplatnog prijevoza je trajna mjera kojom u ovim izazovnim vremenima u kojima se suočavamo s brojnim poskupljenjima želimo našim mještanima omogućiti bolju uključenost u društvo i dostupnost usluga, posebice zdravstvenih i socijalnih. Također, treba spomenuti i izgradnju pješačkih staza na grobljima, postavljanje semafora i uređenje općinskog središta, uređenje prilaznih cesta i parkirališta, izrađena je poučna staza od Jankovca do Slatinskog Drenovca, odrađena je rekonstrukcija ceste iza autobusnog kolodvora te izgradnja pješačke staze u Glavnoj ulici.

Po kojem ćete događaju pamtiti ovu godinu, da je posebna u odnosu na ostale?

Svi projekti su jednako važni i bitni za daljnji razvoj općine u svakom smislu. Eventualno mogu izdvojiti rad vrtića koji je u svojoj drugoj godini rada povećao kapacitet za 20 novih mjesta, što je dokaz kako mnoge mlade obitelji upravo općinu Čačinci vide kao mjesto ugodno za život. U nadi da će u našem vrtiću uvijek biti traženo jedno mjesto više, izuzetno smo ponosni i na tu investiciju.

Na koji način kao općina pomažete djeci, mladima, umirovljenicima, odnosno koje su demografske mjere predviđene u proračunu za sljedeću godinu.

Općina Čačinci prema novom popisu stanovništva ima 2171 stanovnika, što je značajno manje u odnosu na popis iz 2011. i 2001. kada smo imali 2802, odnosno 3308 stanovnika. To je nažalost negativan trend koji je sveprisutan na području cijele Republike Hrvatske. No, kako to smatram jednim od najvećih problema o kojima ne smijemo šutjeti nego se suočiti i riješiti ga, u skladu sa svojim mogućnostima prionuli smo upravo tome.

Zadržavanje postojećih mladih obitelji, povratak onih koji su napustili Hrvatsku ili odselili u druge krajeve Hrvatske te dolazak novih stanovnika bit će nam jedan od glavnih zadataka. Upravo zbog tih razloga odlučili smo uvesti nekoliko konkretnih potpora koje će na bilo koji način motivirati i olakšati život našim sadašnjim ili budućim sumještanima. Uz već prisutne mjere kao što su jednokratne naknade za opremu novorođenog djeteta do 663,61 euro (5000 kuna) ili 1327,23 eura (10.000 kuna) za kupovinu ili gradnju nove nekretnine, stipendiranje učenika, studenata ili sportaša, sufinanciranje više od 80 posto cijene boravka u novom modernom dječjem vrtiću kojeg će od ove jeseni pohađati svi prijavljeni mališani s područja naše općine, prionut ćemo i pomoći u rješavanju stambenog pitanja naših mještana.

Riječ je o kupovini građevinskih parcela po simboličnoj cijeni sto će zasigurno u određenoj mjeri pomoći mladim obiteljima koje ostaju ovdje ili se odlučuju vratiti, a veseli nas da je takvih sve više. Općina Čačinci također svim zainteresiranim stanovnicima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa društveno poticane stanogradnje te u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u središtu naselja na zemljištu u općinskom vlasništvu planira izgradnju stambene zgrade sa 10 do 12 stanova. Buduća stambena zgrada bila bi smještena u samom središtu naselja, na Trgu kardinala Kuharića, na atraktivnoj parceli između ambulante Doma zdravlja i ljekarne.

Stanovi prosječnom površinom od 60 m2 bili bi prvenstveno namijenjeni osobama mlađim od 45 godina, uz najpovoljnije uvjete kreditiranja na tržištu. Ukoliko se pokaže stvarni interes, Općina će pokrenuti daljnje aktivnosti na usvajanju Odluka o uključenju te uvjetima, mjerilima i kriterijima na Općinskom vijeću.

Na koji način pomažete udrugama, sportu i njegovanju kulturne baštine?

Smatram kako su udruge koje djeluju na području općine Čačinci žila kucavica mjesta. Njihove aktivnosti i kontinuiran rad su neizostavni dio svih društvenih aktivnosti i kulturno-turističkih manifestacija općine Čačinci. Sukladno tome svake godine prijavom na natječaj općine za financiranje udruga ostvaruju zatražena sredstva za provedbu planiranih projekata i programa rada iz područja sporta, kulture i mladih te općenito razvoja civilnog društva. Neizmjerno mi je drago što se zaista možemo pohvaliti izvrsnim rezultatima naših sportskih udruga, odnosno klubova među kojima bih izdvojio Košarkaški klub Mladost koji je protekle godine osvojio naslov prvaka 3 HKL Istok što je za nas veliki uspjeh.

Koje investicije očekujete u 2023. godini i koje promjene možete očekivati u odnosu na ovu godinu?

U 2023. godini nastavljamo istim tempom, odnosno sa svim relevantnim aktivnostima za razvoj naše općine kako bi bila što ugodnija za život naših mještana. Krećemo s izgradnjom javne rasvjete u Glavnoj i Vinogradskoj ulici, nastavljamo s rekonstrukcijom i uređenjem općinskog središta, pripremamo projektnu dokumentaciju za uređenje i adaptaciju Hrvatskog doma kulture i zgrade općine. Kontinuirano ćemo ulagati i graditi potrebnu infrastrukturu koliko god nam to financijski resursi budu dopuštali. Nastavljamo također ulagati u sport i kulturu, školstvo, dječji vrtić i provoditi mnoge druge aktivnosti kako bi naša općina postala suvremena i uređena sredina s pravim urbanim ugođajem.

(www.icv.hr, vg)