Općina Donja Motičina zaključila je uspješnu 2022. godinu i krenula u nove poslovne uspjehe, načelnik Kovačević: Prošla godina za nas je bila povijesna

Pamtit će još dugo Općina Donja Motičina, ali posebno njeni mještani 2022. godinu, godinu u kojoj su realizirani ili započeti mnogi visoko vrijedni projekti krucijalno važni prije svega za život ljudi, a potom i razvoj općine. Potvrdio je to i načelnik Željko Kovačević s kojim smo porazgovarali o svim tim uspjesima, ali i željama i planovima za 2023..

– Definitivno možemo reći da je 2022. bila povijesna godina za nas, godina s najviše investicija i s financijskim najvrjednijima koji će pridonijeti boljem i kvalitetnijem životu svima nama. Moram se odmah na početku zahvaliti svim stručnim suradnicima koji su radili zajedno sa mnom u ostvarivanju svih ovih projekata, a isto tako i svim našim ministarstvima, Osječko-baranjskoj županiji i županu Ivanu Anušiću te Hrvatskim vodama i Hrvatskim cestama i svim drugim institucijama bez čije pomoći ništa od toga ne bilo moguće- rekao je Kovačević i dodao.

– Kada govorimo o projektima realiziranim u 2022., moram izdvojiti najveće i najvažnije ulaganje, a to je svakako aglomeracija koju mi kao jedna mala općina zajedno s Gradom Našicama realiziramo u vrijednosti od preko 30 milijuna kuna, od čega su sredstva naše općine oko 2 milijuna kuna, za sada, što su za nas ogromna sredstva. Dinamika je dobra, dobro se radi i vjerujem da će u idućoj godini i ta investicija biti završena. Ovim ćemo i kanalizaciju na području općine završiti na 98% i kada pogledamo sve, infrastrukturno smo gotovo završili jedan od najvažnijih segmenata normalnog života– kaže načelnik Kovačević te nastavlja izdvajati visoko vrijedne investicije u 2022..

– Odradili smo izmjeru u Gornjom Motičini vrijednosti preko 700 tisuća kuna, u istom mjestu izgradili smo kuću oproštaja vrijednosti 550 tisuća kuna te završili vodovodnu mrežu u tom naselju za što je projekt iznosio 3,2 milijuna kuna i čime sada naša Općina ima 100% pokrivenost vodovodom. Cestovno smo povezali dva naša naselja, Gornju Motičinu i Seonu za što su radovi samo u 2022. bili vrijedni 4 milijuna kuna uz još dodatnih 3,2 milijuna iz 2021.. Održavali smo redovno poljske puteve u sva tri naselja što je za naše mještane koji se bave poljoprivredom jako važno. Radimo na rekonstrukciji pješačkih staza, izmjeni javne rasvjete, opremili smo DVD s novom kuhinjom, uredili okoliš oko kružnog toga na ulazu u mjesto, završili novu zgrade NK Motičina s vrijednošću radova 2,2 milijuna kuna te smo potpisali ugovor vrijedan 820 tisuća kuna i krenuli s izgradnjom parkirališta oko te zgrade. Bilo je tu još niz projekata koje volimo nazivati manjima, ali su investicijski iznimno važnih za razvoj općine. Ukupno je kroz projekte prošle godine uloženo preko 40 milijuna kuna i to je povijest, to je vrijednost rada i stvaranja boljih uvjeta za život– kaže Kovačević.

Novi projekti su na vidiku, već se provode kroz dokumentaciju, a neki su već i provedeni.

– Počet ću od kraja prošle godine kada smo usvojili rebalans proračuna u iznosu od 7 milijuna kuna, a uzmemo li u obzir da je naš izvorni proračun oko 1,5 milijun, vidimo koliko je tu sredstava povučeno za sve naše investicije. Usvojen i novi proračun u iznosu od 1,7 milijuna eura i možemo krenuti s radom. Što se tiče projekata u 2023., želimo kanalizaciju odraditi do kraja za što je preostalo uložiti još 200 tisuća eura (1,5 milijuna kuna), javljat ćemo se natječaje za izgradnju novog dječjeg vrtića, to nam je velika želja i prije svega nužna potreba, pa ako treba krenut ćemo sami, a onda i tražiti pomoć Vlade RH. Nakon 60 godina u Donju Motičini smo vratili i ambulantu za koju radimo na tome da jedan liječnički tim trajno pređe u nju, dok stomatologa već imamo. Nadalje, kupili smo zemljište i pri kraju je projekt za izgradnju novog vatrogasnog doma za naše društvo, radimo na projektu izgradnje biciklističke staze od Seone do državne ceste D2, radimo projekt uređenja potoka u Seoni, Hrvatske vode su završile projekt akumulacije u Gornjoj Motičini, a u Seoni je pri kraju. Krajem 2022. potpisali smo ugovor s Hrvatskim cestama za izgradnju odmorišta za kamion i automobile pokraj kružnog toka u Donjoj Motičini, a u istoj zoni privatni investitor je pokrenuo projekt izgradnje benzinske crpke čime će se doprinijeti i novom zapošljavanju. Na toj zoni intenzivno radimo, odrađeni su infrastrukturni zahvati i sada radimo na asfaltiraju i rasvjeti i vjerujem kako će ta zona vrlo uskoro biti u punom pogonu jer imamo već dva najavljena investitora koji će po završetku ući u tu zonu– kaže načelnik Kovačević.

Općina redovno i vrijedno pomažemo udrugama koje načelnik Kovačević uvijek hvali kao žilu kucavicu općine i najvećeg promotora, a isto tako Općina pomaže svim segmentima društvene zajednice.

– U 2022. godini sve udruge su do zadnje lipe dobile sva sredstva koja su tražile, a presretan sam što su se nakon korone opet aktivirale i vrijedno rade, imaju niz događanja i promiču našu općinu diljem Hrvatske i inozemstva. Kako u 2022., tako će i u 2023. biti izdvojena sredstva za novorođenčad, predškolski odgoj, odnosno vrtić koji je za sve besplatan. Sufinanciramo i školski obrok u osnovnoj školi, treću godinu za redom dajemo i školske i studentske stipendije, sufinanciramo prijevoz srednjoškolaca sa 100% do škola u drugim gradovima, pomažemo socijali i potrebitima, umirovljenicima i svima koliko možemo. U prošloj godini dobili smo i priznanje da smo među 10 općina u RH po u izdvajanju za socijalu u odnosu na općinski proračun– zaključuje načelnik Željko Kovačević.

(www.icv.hr, vg)