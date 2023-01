Plenković o poskupljenjima: Neki su već korigirali cijene, tko ih ne vrati snosit će predviđene novčane kazne

Premijer Andrej Plenković najavio je na današnjoj sjednici Vlade novčane kazne za poslovne subjekte koji ne budu poštovali vladin zaključak o vraćanju cijena na razinu od 31. prosinca, kao i mogućnost ukidanja subvencija za energente, ističući da će nadležne službe pojačati nadzor cijena.

Podsjetimo, premijer Plenković na početku ovoga tjedna pozvao je gospodarske subjekte koji su podignuli cijene zbog uvođenja eura da do danas vrate cijene na razine prije uvođenja eura. Poručio je da u protivnom Vlada neće oklijevati u reakciji, navevši mogućnost vraćanja cijena na neko ranije razdoblje, ukidanje subvencija i dizanje poreza.

Na dnevnom redu Vlade bila je, međutim, samo informacija o praćenju kretanja cijena vezano za uvođenje eura te izmjena Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda kojom su utvrđene najviše maloprodajne cijene devet osnovnih proizvoda, piše Večernji.

– Mnogo o smo o tome govorili proteklih desetak dana. Zadužili smo Inspektorat da krenu u akciju i sve svoje službe pošalju na teren. Cilj aktivnosti je identificirati subjekte koji su prilikom konverzije neopravdano podigli cijene i direktno išli na uštrb kupovne moći i nanijeli štetu. Poslovni subjekati koji su neopravdano podizali cijene snosit će predviđene novčane kazne. Bilježimo da je velik broj subjekata reagirao, korigirao cijene i vratio ih na razinu od prosinca. Pozdravljamo taj pozitivan primjer i njihovu odgovornost. Očekujem i od drugih da slijede te primjere. Imamo niz alata za zaštitu potrošača. Nema generaliziranja jer samo dio aktera je iskoristio promijenu kuna u eure za podizenje cijena – kazao je Plenković i dodao:

– Uočimo li daljnje kršenje zaključka Vlade, imamo niz alata za zaštitu potrošača. Riječ je o mogućem vraćanju cijena na ranije razdoblje, ukidanje subvencija (regulirali smo znatno nižu cijenu struje)… Sve nadležne službe primaju velik broj pritužbi građana. Pozivamo ih da informiraju inspektorat, Poreznu upravu o bilo kojim situacijama za koje vide da su u suprotnosti s jednostavnom matematičkom zamjenom cijena. Na europskoj se razini poduzimaju napori smanjenja stope inflacije, bitno je u tom kontekstu izbjeći neopravdano dizanje cijena čime se direktno smanjuje kupovna moć građana. Važna je društvena odgovornost i ponašanje koje nije profitersko – rekao je premijer.

Na kraju, najavio je još intenzivniji nadzor cijena.

Vlada je prije tjedan dana donijela zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, kojim obvezuje nadležne službe na pojačane kontrole cijena i nalaže da se neopravdano dignute cijene vrate na razine od 31. prosinca.

Zaključkom se obvezuju svi poslovni subjekti koji su povisili cijene roba i usluga protivno Zakonu uvođenju eura kao službene valute u RH, da revidiraju maloprodajne cijene svojih roba i usluga sukladno temeljnim načelima pravilima i zakonima i to tako da budu određene najviše do visine maloprodajnih cijena koje su vrijedile na Staru godinu.

Pomoćnica Glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić obratila se oko praćenja cijena.

– Do 11. siječnja, prema preliminarnim podacima, inspekcija je obavila 696 nadzora u kojima je u 188 slučajeva utvrđeno neopravdano povećanje cijena, odnosno, poslovni subjekti su od 1. siječnja kao službenog datuma uvođenja eura, neopravdano povisili svoje cijene. 103 inspekcijska nadzora su još u tijeku i možemo zaključiti da je 30 posto poslovnih subjekata neopravdano podigao cijene – rekla je.

– U nadzorima je u području tržišne inspekcije utvrđen 51 slučaj nepoštene prakse. Kada govorimo o područjima u kojima je zamijećeno povećanje cijena, 29 slučajeva je u uslužnim djelatnostima, 14 u trgovini na malo pekarskim proizvodima – rekla je Filipović-Grčić te dodala:

– Podaci nam pokazuju da za uslužne djelatnosti taj postotak je otprilike 20 posto. Potrošači su bili ti koji su svojim prijavama ukazali na porast u uslužnim djelatnostima i dobro su nas uputili u kojem se pravcu usmjeriti. Kod frizerskih usluga i drugih djelatnosti došlo je do 20 posto porasta cijena, dok u drugim djelatnostima čak do 50 posto. Kada se govori o trgovini na malo, tu se još utvrđuju činjenice, no podaci pokazuju do 13 posto povećanje kontroliranih proizvoda, no ono što je bitno istaknuto je, u trgovini na malo pekarskim proizvodima, tu je povećanje do 15 posto, a u pojedinim slučajevima ide od 20 do 30 posto.

Zatim se obratio ravnatelj Porezne uprave, Božidar Kutleša.

– Redovito će se dogovarati zajednički nadzori. 9. siječnja smo započeli naše nadzorne aktivnosti na području cijele RH. Porezna uprava je do sada provela 163 nadzora, a u dvije trećine slučajeva su utvrđene nepravilnosti. Tjedno ćemo imati minimalno 200 nadzora – kazao je.

Obratio se i Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave.

– Obrađeno je cijelo hrvatsko tržište duhanskih proizvoda. Generalno se može zaključiti da su cijene cigareta neopravdano porasle, i to za otprilike 1.17 posto. Kod nadzora cijena naftnih derivata je također utvrđeno neopravdano dizanje cijena prvih dana uvođenja eura – naglasio je Demirović.

(vecernji.hr)