Počeo drugi seniorski krug orahovačkog malonogometnog turnira: Lješnjak United slavio nakon šesteraca, Excellent Bar zabio šest komada

Na 33. orahovačkom malonogometnom turniru “Zima” u organizaciji Caffe bara Blues jučer (utorak) je započeo drugi seniorski krug, dok je u svim ostalim kategorijama u tijeku razigravanje po skupinama.

Dan je započeo utakmicom uzrasta do 11 godina u kojoj je ekipa Didin Konak CB Tommy Cek iz Kopačeva minimalno svladala Školu nogometa FEŠK Feričanci, a potom su u uzrastu do 13 godina remizirali (0:0) NK Motičina i NK Papuk Osječko 1664. Odigrana je potom još jedna utakmica za igrače do 11 godina u kojoj je NK Motičina deklasirala Školu nogometa FEŠK s visokih 7:1, a zatim je u kategoriji do 13 godina Škola nogometa Slatina s 3:0 pobijedila vršnjake iz Feričanaca.

Odigrana je potom i prva seniorska utakmica drugog kruga. Čačinački Lješnjak United i CB Willy obrt Darijo iz Ćeralija odigrali su vrhunsku partiju, odličan nogomet i pregršt sjajnih poteza i na kraju realnih 1:1, a nakon udaraca sa šest metara mirniji su bili Čačinčani.

U veteranskom dijelu turnira viđeno je nogometno nadmudrivanje dvije podjednake momčadi, a odlučila je pogreška obrane orahovačkih Duhova koju su veterani FEŠK-a vješto iskoristili i zasluženo pobijedili.

U konkurenciji do 15 godina Škola nogometa FEŠK svladala je vršnjake iz orahovačkog Papuka Osječko 1664, a zatim je u kategoriji do 17 godina odigran gradski i klupski derbi NK Virovitice 2006. i 2007. godišta, a bolji su bili oni nešto stariji. U uzrastu do 19 godina Area 55 Zdenci i Papuk Osječko 1664 odigrali su bez pogodaka, dok su Splinterovci iz Našica bili uvjerljivi kontra čačinačke Mladosti s 3:0.

Posljednja utakmica dana donijela je drugi seniorski ogled drugog kruga u kojem je Excellent bar iz Đurđenovca uvjerljivo svladao orahovački CB Blues Udrugu PAUK sa 6:1 uz dva pogotka Torčića te po jedan Pintera, Mikole, Kuzminskog i Šulave, dok je jedini strijelac za orahovačku momčad bio Šarić.

Rezultati:

U-11 ŠN FEŠK CB ALOHA – DIDIN KONAK CB TOMMY CEK 0:1

U-13 NK MOTIČINA MB OBRT – NK PAPUK OSJEČKO 1664 0:0

U-11 ŠN FEŠK KLESARSTVO KLJAJIĆ – NK MOTIČINA 1:7

U-13 ŠN FEŠK (Feričanci) – ŠN SLATINA 0:3

Seniori D CB WILLY OBRT DARIJO – LJEŠNJAK UNITED 1:1 (6:7)

Veterani DUHOVI (Orahovica) – NK FEŠK 0:1

U-15 ŠN FEŠK 08 AUTO VUKOJA – NK PAPUK OSJEČKO 1664 3:0

U-17 NK VIROVITICA 2007. – NK VIROVITICA 2006. 0:2

U-19 AREA 55 – PAPUK MLAĐARIJA 0:0

U-19 AUTODIJELOVI HEČIMOVIĆ – SPLINTEROVCI 0:3

Seniori C EXCELLENT BAR – UDRUGA PAUK CB BLUES 6:1

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)