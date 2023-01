Posjetili smo virovitičku Gradsku tržnicu: Evo kako se trgovci i kupci snalaze s eurom

Prvog dana nove godine hrvatske kune zamijenili smo novčanicama i kovanicama eura, a tim smo povodom danas (utorak) posjetili virovitičku Gradsku tržnicu i ispitali kako se trgovci i kupci snalaze s “novom” valutom. Podsjetimo, prodavači na tržnicama ne moraju iskazivati dvostruku cijenu svojih proizvoda od 1. siječnja, no kunama se i dalje može plaćati.

– Jučer je bilo čudno, no danas je već puno bolje. Kupci nam kažu kako jedva čekaju da se maknu kune budući da ih dvojno plaćanje buni. I kod mene se također može platiti s obje valute, a onu s kojom platite dobijete i nazad – kaže nam Željko Pavić, jedan od trgovaca.

– Nešto je jeftinije, a nešto malo skuplje. Primjerice, proizvod koji je koštao osam kuna sada košta jedan euro, no cijena od jednog eura je i za proizvod koji je prošlog mjeseca koštao sedam kuna. Negdje se dakle dobije, negdje izgubi, a neke cijene, prvenstveno jaja i salate, ostale su potpuno iste – dodao je Pavić.

Kupaca u prvim danima 2023. godine i nema previše, ili se nisu pripremili ili čekaju plaće i mirovine, smatra Željko i kaže kako bi se od sljedećeg tjedna sve trebalo vratiti na staro.

A “po starom” je i na štandu Sussane i Dine Svirkovski koji su nam također potvrdili da za sada nije bilo nikakvih problema vezanih uz mijenjanje valute.

– Kune vraćamo u kunama, a eure u eurima, jer drugačije jednostavno ne možemo. Naši kupci su se također prilagodili i pripremili, usitnili su novac da niti s tim nemamo problema i sve prolazi onako kako i treba biti. Slučaj je kod svih da su neki proizvodi možda poskupjeli za par lipa, no ostali smo standardni i naše cijene su onakve kakve su i bile svo ovo vrijeme. Svjedoci smo da su određeni proizvodi zbilja poskupjeli u trgovinama, no to na tržnicama nije slučaj – ističu.

Dio trgovaca kazao nam je i kako se ponajviše boje rada s centima, ali da će se s vremenom naučiti…

(www.icv.hr, mra, foto: T. Szabo)