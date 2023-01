S novim načelnikom u nove projekte za boljitak općine Suhopolje, Doležal: Kapaciteti novog vrtića su popunjeni, slijedi otvaranje još jedne vrtićke skupine

Osim brojnih aktivnosti i projekata tijekom 2022. godine općinu Suhopolje obilježilo je i imenovanje novog načelnika. Nakon što je dotadašnji načelnik Siniša Horvat u kolovozu odstupio s dužnosti, Goran Doležal, dotadašnji vršitelj dužnosti pročelnika za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, na prijevremenim izborima potvrđen je kao novi načelnik općine Suhopolje. Podijelio je s nama nekoliko riječi o planovima za 2023. godinu, ali i investicijama koje su obilježile prošlu godinu.

Koje investicije biste izdvojili kao važne kada se osvrnete na 2022. godinu?

-Svakako najvažnija, a ujedno i financijski najveća investicija općine bila je izgradnja Dječjeg vrtića Suhopolje, vrijednosti 1.235.059,76 eura (9.300.000 kuna). Vrtić je u svibnju 2022. otvorio svoja vrata za 108 mališana. S ponosom možemo reći da su kapaciteti cijelog vrtića popunjeni i da je u planu, s obzirom na listu čekanja, otvaranje još jedne jasličke skupine kako bi sva djeca na području naše općine dobila priliku za svoje mjesto u vrtiću. Stara zgrada vrtića adaptirana je i dana na korištenje dislociranom odjelu Glazbene škole “Jan Vlašimsky” i Matičnom uredu Suhopolje, s obzirom da prethodne prostorije koje su navedene ustanove koristile nisu bile odgovarajuće. Također, postavljena je nova javna rasvjeta u perivoju Dvorca Janković, sanirana je nerazvrstana cesta u Dubrovačkoj ulici te je napravljeno parkiralište ispred Dječjeg vrtića Suhopolje.

Po kojem događaju ćete pamtiti 2022. godinu, a da je poseban u odnosu na ostale?

Osim otvorenja Dječjeg vrtića Suhopolje, jednog od najvećih na području Virovitičko-podravske županije, povećanog kapaciteta s velikim igralištem i kompletno uređenim okolišem, spomenuo bih i prijevremene izbore za načelnika općine Suhopolje održanima u listopadu prošle godine.

Na koje sve načine Općina pomaže djeci, mladima i umirovljenicima, odnosno koje su demografske mjere našle svoje mjesto u proračunu za 2023. godinu?

I u 2022. godini Općina Suhopolje aktivno je radila na svojim demografskim mjerama koje su obuhvatile sve dobne skupine, od onih najmlađih do umirovljenika. Na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj 7. ožujka donesena je odluka o povećanju jednokratne naknade za rođenje djeteta i shodno tome za prvo dijete u obitelji izdvojit ćemo 398.40 eura (3000 kuna), za drugo dijete 531.20 eura (4.000 kuna), za treće dijete 664.01 eura (5.000 kuna), a za četvrto i svako sljedeće po 796.81 eura (6.000 kuna).

Uz navedeno Općina Suhopolje u svom je proračunu osigurala dodatna sredstva za rad Osnovne škole Suhopolje, radne materijale za njene učenike, sufinancira usluge predškolskog odgoja i prijevoz učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Suhopolje, a kroz potpore učenicima i studentima za školovanje osigurala je stipendije za 24 studenta. U 2022. godini Općina je prvi put objavila Potporu za mlade obitelji koje su kupile svoju prvu nekretninu na području općine Suhopolje ili su u potrebi adaptacije, te za to izdvojila 14.608,23 eura (110.000 kuna).

Što se tiče umirovljenika, Općina izdvaja redovna sredstva za prigodne poklon-bonove u naravi, jednokratne novčane pomoći svim socijalno ugroženim obiteljima te je partner u brojnim projektima koji za cilj imaju brigu o socijalno ugroženim i starijim osobama.

Na koji način pomažete udrugama, sportu i njegovanju kulturne baštine?

Putem Javnog natječaja za financiranje javnih potreba na području općine Suhopolje osigurano je 86.055,77 eura (648.000 kuna) za područje sporta te 15.272,24 eura (115.000 kuna) za područje kulture i ostalih društvenih djelatnosti. Kroz navedeni natječaj u planu je financiranje rada više od 17 udruga koje djeluju na području suhopoljske općine.

U 2022. godini ustupljen je prostor dislociranom odjelu Glazbene škole “Jan Vlašimsky” čije režijske troškove sufinanciramo, kao i rad same škole. Kroz financijsku potporu redovnih sredstava također osiguravamo i rad Vatrogasne zajednice općine Suhopolje te rad Turističke zajednice općine.

Koje investicije očekujete u 2023. i koje promjene možete očekivati u odnosu na prošlu godinu?

Jedan od najbitnijih projekata je zasigurno spojna cesta do nove zgrade Dječjeg vrtića, a radi se o produžetku Zrinsko-frankopanske ulice do samog vrtića. Navedena investicija od iznimne je važnosti za sigurnost naših najmanjih sumještana jer trenutno je pristup do novog vrtića osiguran kroz dvorište Osnovne škole Suhopolje.

U 2023. godini u planu je i niz drugih projekata, poput adaptacije starog Društvenog doma u Cabuni te izgradnja Kuće meda u Cabuni, a u naselju Cabuna planiran je i završetak pristupne ceste do Dvorca Janković koji će u budućnosti biti adaptiran i prenamijenjen u Centar za kulturu zdravlja.

Od uređenja društvenih domova u planu je i adaptacija Hrvatskog doma u Suhopolju te izgradnja pješačke staze i ograde na groblju u Suhopolju. Osim navedenog u planu je i sanacija pješačkih staza u više naselja na području općine te obnova sportskih građevina. Pripremljen je i projekt opremanja svlačionica i sportskih terena u sklopu Nogometnog kluba Suhopolje, kao i opremanje Dječjeg vrtića Suhopolje s solarnom elektranom kako bi u budućnosti režijski troškovi vrtićke zgrade bili svedeni na minimum.

Nadalje, LED rasvjeta na području općine Suhopolje jedan je od glavnih zadataka koji bismo željeli postići u 2023. godini te je u planu početak njene obnove shodno financijskim mogućnostima. Crkva sv. Terezije Avilske također zahtijeva obnovu vanjske ovojnice, za koju je pripremljen projekt te čekamo odgovarajući natječaj na koji bismo ga mogli aplicirati, a prema financijskim mogućnostima i zahtjevima u novom programskom razdoblju te suradnji s odgovarajućim partnerima u planu je i daljnja aglomeracija na području općine Suhopolje te vidikovac u naselju Levinovac.

