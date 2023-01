SEZONA GRIPE Broj oboljelih u uzlaznoj putanji, Venus: U prvom tjednu nove godine imali smo 40 prijava, a realna brojka je puno veća

U listopadu je na području Virovitičko-podravske županije započelo cijepljenje protiv sezonske gripe, a kao i prethodnih godina, cjepivo je besplatno za osobe koje imaju povećan rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija. No, broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj, pa tako i kod nas, i dalje se intenzivira. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra većina oboljelih ima, ili je imala virus gripe tip A, a samo manji dio virus gripe tip B. Kakvo je trenutno stanje u VPŽ što se cjepiva tiče, otkrio nam je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije doktor Miroslav Venus.

– Odaziv na cijepljenje protiv sezonske gripe bio je vrlo dobar. Za kampanju na području Virovitičko-podravske županije dobili smo 9.200 doza cjepiva, a do jučer smo potrošili 8.974 doze s tim da je velika većina podijeljena po ambulantama obiteljskih liječnika koji su odradili svoj dio posla. Tisuću komada cjepiva je u Zavodu, cijepimo na području Virovitice i Slatine po već ustaljenim rasporedima, tako da pozivam sve koji se još nisu cijepili da to učine – istaknuo je doktor Venus i dodao.

– Budući da se velik broj ljudi koji dolazi po drugu docjepnu dozu protiv COVIDA nalazi u rizičnoj skupini i zainteresirani su za cijepljenje protiv gripe, ovom prilikom želim istaknuti kako se to može obaviti istovremeno. Kao i prijašnjih godina, cijepe se prvenstveno osobe starije životne dobi za koje je cijepljenje besplatno, preporuča se trudnicama i zdravstvenim djelatnicima, ali i svima onima koji u svojoj okolini imaju nekoga tko se treba cijepiti, a ima medicinsku kontraindikaciju. Pozivam sve da se cijepe što prije jer potrebno je desetak dana da se razvije imunitet, a prema podacima koje pratimo, sezona gripe može biti intenzivnija nego u prethodne dvije godine, budući da zbog mjera nismo bili toliko u kontaktu s virusom – dodao je.

Broj oboljelih je u posljednje vrijeme u uzlaznoj putanji, a prije nekoliko dana zabilježen je i prvi smrtni slučaj povezan s gripom. Porast oboljelih nije zaobišao niti Virovitičko-podravsku županiju, a njihov broj mogao bi biti i puno veći nego li je to službeno potvrđeno.

– Kao što smo i procjenjivali, sezona gripe počela se razvijati ranije, bit će intenzivnija i bit će više oboljelih. Krenulo je “stidljivo” sa svega nekoliko prijava, no s novom godinom na razini hrvatske imali smo 4130 oboljelih od gripe. Važno je svakako napomenuti da se u posljednjem, 52. epidemiološkom tjednu, od spomenute brojke zarazilo više od 2.000 ljudi, stoga je lako zaključiti kako ona intenzivno raste, a slično se događa i na području Virovitičko-podravske županije, samo u puno manjim brojkama. U predzadnjem tjednu prošle godine imali smo svega jednu prijavu, u zadnjem tjednu njih osam, a sada u prvom tjednu nove godine njih 40. To je broj prijavljenih i ne znači da je on realan, već procjenjujemo da je oboljelih puno više. Netko tko ima blažu sliku i ne treba bolovanje niti ispričnicu za školu, oni se niti ne jave, tako da nisu niti prijavljeni. Vidjet ćemo u kojem će smjeru sve ići, a intenzivnija druženja pa i početak škole nakon ferija uvelike pogoduju širenju virusa – dodao je Vensu.

Iako se kao rizične skupine uzimaju stariji od 65 godina, teško je ne primijetiti da se povećan broj oboljelih bilježi upravo kod mladih.

– To je samo još jedan dokaz da je cjepivo djelotvorno. Kada gledamo u stopama na 100 tisuća ljudi, na razini Republike Hrvatske u dobi od 5 do 6 godina, zaključno s prošlom godinom, stopa je bila 577,81, a u dobi od 65+ stopa je iznosila svega 32,06. Stariji su rizične skupine koje se najčešće cijepe, a mogu istaknuti kako je problem slaba procijepljenost kod trudnica. Dokazano je da virus u trudnoći može biti vrlo nezgodan. Cjepivo je potpuno bezazleno i trudnice bi se trebale više cijepiti, pa i mi zdravstveni djelatnici zbog prirode posla. Moram napomenuti kako se može dogoditi da netko od ukućana, koji ulazi u rizičnu skupinu, ne može biti cijepljen zbog opravdanih medicinskih razloga, no onda bi se ostali ukućani trebali cijepiti i na taj način zaštititi stariju osobu – kaže.

Što se tiče kraja sezone gripe, ona se očekuje tek u ožujku.

– Epidemija očekivano počinje u 12 mjesecu oko Nove godine i intenzivno raste tijekom siječnja i veljače, kraj bi se trebao nazirati u ožujku, no bilo je slučajeva gripe i u mjesecu travnju. Ponavljam, cjepiva su sigurna, a ako se netko eventualno ne želi cijepiti trebali bi se pridržavati generalnih mjera da bi usporili i spriječili širenje virusa. Najbolji dokaz da je to učinkovito bile su prethodne dvije godine kada su na snazi bile mjere zbog Covida tako da gripe gotovo da i nije bilo, a svakako i smanjena okupljanja pomažu u istome – zaključio je Venus.

Podsjećamo kako svi zainteresirani za cijepljenje mogu to učiniti u Zavodu za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije utorkom i četvrtkom od 8 do 11 sati, te u Slatini srijedom u istom vremenu.

(www.icv.hr, mra)