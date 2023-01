Stiže nam snijeg za vikend: Evo gdje se očekuje najdeblji snježni pokrivač

Jedna ciklona u odlasku, a druga već na vidiku. Polako se nova ciklona iz Tirenskog mora premješta na Jadran. Tijekom subote, ali i nedjelje, očekujemo zimske vremenske uvjete pod utjecajem spomenute ciklone koja će s juga „dovlačiti“ vlažan zrak, a sa sjevera hladniju zračnu masu, što će biti idealni uvjeti za snježne oborine.

Položaj ciklone za područje Papuka će značiti ponegdje i obilnije orografske oborine. Jutro iza nas osjetno hladnije, a u danima pred nama očekujemo daljnji pad temperature zraka.

Snježni pokrivač na području Virovitičko-podravske županije tijekom jutra smo imali na području Papuka i podpapučkog gorja. Na Jankovcu se jutros snježni pokrivač kretao oko 5 cm, a na visinama iznad 700 metara nadmorske visine i više od 10 cm.

Novi snijeg, ali i snježni pokrivač samo što nije stigao, i to ne samo u više predjele županije.

Danas do kraja dana uz više oblaka očekujemo gdje koju snježnu pahuljicu. Temperature zraka bez znatnije promjene u odnosu na trenutne vrijednosti koje se kreću između -4°C do 1°C.

Tijekom subote i nedjelje očekujemo nove oborine. Uglavnom će padati snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Uz granicu s Mađarskom te na krajnjem sjeveroistoku županije očekujemo najmanje snijega 1-5 cm, dok se najveći pokrivač očekuje na području južnih, središnjih, podpapučkih predjela te na Papuku uglavnom između 5-15 cm. Na Papuku i koji cm više, ponegdje do 30 novih centimetara, ovisno reljefu i orografskim oborinama.

Na području Virovitice do kraja tjedna očekujemo do 10 cm snijega. Vjetar umjeren do jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni 55 km/h.

Jutarnje temperature zraka između -5°C i -1°C. Najviše dnevne između -2°C i 1°C.

Zbog niskih temperatura zraka moguća je poledica.

Vikend pred nama vremenskim uvjetima više nego nepovoljan za boravak u prirodi te putovanja. Jak do olujan vjetar (bura), obilne oborine te mogućnost poledice. Bez zimske opreme ne krećite na put! Ako pak morate, o stanju na cestama informirajte se na stranicama HAK-a.

Tjedan pred nama i dalje ne donosi stabilizaciju vremena. Oborine će tijekom ponedjeljka i utorka ponegdje biti obilnije. U nizinama u obliku kiše, susnježice i snijega. U višim predjelima u obliku snijega. Temperature zraka tijekom dana malo toplije.

