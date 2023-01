Što nam donosi sezonsko sniženje? Majice već za 5, a zimske jakne i za 13 eura

Kao i svake godine krajem prosinca počinje zimsko, odnosno sezonsko sniženje te traje punih 60 dana. Reklame posvuda najavljuju dobre popuste i pozivaju nas u trgovine. Odlučili smo zaviriti u ovosezonsku ponudu odjeće i obuće po sniženim cijenama. Ove godine zimski shopping bit će nešto drugačiji, plaćat ćemo ga u eurima.

Sezonska sniženja prava su prilika za “upecati” odjeću ili obuću koja nam je neko vrijeme na popisu želja, a velik izbor po sniženim cijenama nerijetko je krivac što se iz kupovine vraćamo s vrećicama i svarima koje se nisu nalazile na popisu.

Ipak, sezonskom sniženju koje će do kraja trajanja donositi popuste i do 70 posto ponekad je zaista teško odoljeti, osobito kada je riječ o odjeći. Prošetali smo stoga Viroviticom, zavirili u trgovine i butike koji trenutno nude popuste od 20 do 60 posto.

Tako ženske majice dugih rukava možete pronaći za čak 5 eura pa sve do 20 eura, a cijena za jednu toplu žensku vestu na sniženju u prosjeku iznosi 13 eura. Hlače, odnosno traperice možete pronaći za čak 8 eura pa sve do 25 eura.

Što se tiče ženske obuće, čizmice možete pronaći na sniženju od 20 do 50 posto, a cijene variraju od butika do butika. Pa tako u prosjeku možete pronaći gležnjače od 10 do 30 eura, odnosno i više ako je riječ o poznatijim brendovima.

Ono što nam je zimi najviše potrebno su svakako jakne i kaputi. Tako mušku ili žensku jaknu na sniženju možete pronaći i za 13,28 eura pa sve do 40 eura, dok kapute također možete pronaći po sličnoj cijeni.

Cijene na sniženju za mušku i žensku odjeću ne razlikuju se puno, pa tako muške hlače možete pronaći od 10 eura pa do 25, dok majice i veste možete pronaći čak i za 6 eura. Muške čizme i gležnjače možete pronaći u prosjeku od 20 do 35 eura, dok one malo kvalitetnije muške visoke cipele koštaju od 35 eura pa na dalje.

Dječji asortiman jakni, hlača, majica i vesti možete pronaći na popustu od 6 do 20 eura. No, tek se rijetki primjerci dječjih cipela ili čizma mogu naći na ozbiljnom sniženju.

Bilo da se odlučite za shopping u trgovačkim centrima, lokalnim buticima ili online, za brendiranu odjeću i obuću ipak ćete morati izdvojiti nešto više.

No, jedno je sigurno, ako želite obnoviti garderobu i “upecati” omiljeni artikl na popustu – sada je pravo vrijeme.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)