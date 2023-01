Subota rezervirana za seniorsko polufinale 33. orahovačke “Zime”: Sastaju se Duhovi – CB Willy obrt Darijo i Lješnjak United – Errror 404 AT Cars

Orahovački malonogometni turnir “Zima” u svom 33. izdanju ulazi u svoja dva posljednja dana natjecanja. Poznati su svi parovi završnica, no krenimo redom…

Petak je donio četvrtzavršnice kod seniora te utakmice završnica ostalih kategorija. Počelo je odmah žestoko, prva utakmica dana bila je četvrtzavršnica seniora u kojoj su se sastali pobjednici prije dvije godine, Excellent Bar (tada Caffe bar Radić) i slatinski Error 404 At Cars. Bila je to odlična utakmica u kojoj se rezultat ‘lomio’, a samo minutu prije kraja bilo je 2:2. Pokušavalo se nešto u posljednjim minutama, a onda samo pet sekundi prije kraja Slatinčani postižu pogodak vrijedan polufinala. Na kraju 3:2, pogotke za Error postigli su Marin Zdelar (2) i Dorian Bogati, dok su za Excellent Bar strijelci bili Jović i Petrušić.

Dan je nastavljen poluzavršnicama kategorije do 11 godina u kojima je Didin Konak CB Tommy CEK iz Kopačeva minimalno svladao NK Papuk Osječko 1664, odnosno NK Motičina Školu nogometa FEŠK Feričanci nakon udaraca sa šest metara.

I u kategoriji do 13 godina igrane su utakmice poluzavršnice u kojima je NK Papuk Osječko 1664 minimalno svladao vršnjake iz Škole nogometa FEŠK, a NK Motičina nakon “šesteraca” NK Slatinu.

Igrači do 15 godina igrali su svoje drugo polufinale u kojem je Škola nogometa FEŠK bila uvjerljiva kontra orahovačkog Papuka, a potom je odigrana poluzavršnica u konkurenciji veterana u kojoj su snage odmjerili Duhovi i Caffe bar Blues. Duhovi su poveli pogotkom Borisa Sobodića, a poravnao je njegov imenjak s druge strane Boris Cabicar lijepim pogotkom gotovo s centra igrališta. Pobjednika je odlučivala ‘lutrija šesteraca’ koju je riješio obranom vratar Duhova Vladimir Kelava, a Sobodić pogotkom potvrdio prolazak Duhova u finale.

I na kraju drugi četvrtfinalni ogled seniora. Sastali su se Caffe bar Willy obrt Darijo Ćeralije i orahovački Caffe bar Blues Udruga PAUK. Poveo je “Willy” pogotkom Hrvoja Čovića, a vrlo brzo poravnao je Mateo Pranjić. No, kvaliteta ekipe iz Ćeralija došla je do izražaja i do poluvremena su riješili pitanje pobjednika s još tri pogotka, Joakima Tomića, Marija Jozića i Pavla Vicića. Ostalo je 4:1 i Caffe bar Willy ide u polufinale na orahovačke Duhove, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Lješnjak United Čačinci i Error 404 AT Cars Slatina.

Evo i svih rezultata:

Seniori EXCELLENT BAR – ERROR 404 AT CARS (Slatina) 2:3

U-11 DIDIN KONAK CB TOMMY CEK – NK PAPUK OSJEČKO 1664 1:0

U-11 ŠN FEŠK CB ALOHA- NK MOTIČINA 1:1 (4:5)

U-13 ŠN FEŠK – NK PAPUK OSJEČKO 1664 0:1

U-13 NK MOTIČINA MB OBRT- NK SLATINA 0:0 (4:3)

U-15 ŠN FEŠK 08 AUTO VUKOJA – NK PAPUK OSJEČKO 1664 3:0

Veterani DUHOVI – CB BLUES 1:1 (4:2)

Seniori CB WILLY OBRT DARIJO – UDRUGA PAUK CB BLUES 4:1

Poluzavršni dan na rasporedu je danas (subota) u orahovačkoj sportskoj dvorani, a počinje od 17 sati utakmicom za treće mjesto u kategoriji U-11 i to susretom NK Papuka Osječko 1664 i Škole nogometa FEŠK CB Aloha.

U nastavku donosimo kompletan raspored odigravanja…

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)