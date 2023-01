Grad Osijek u suradnji s Klizalištem Sokol Centar, a na inicijativu gradonačelnika Ivana Radića, ponovno osigurava da tijekom siječnja 2023. godine građani Osijeka, ali i njihovi gosti, imaju termine za besplatno klizanje na Sokolu. Uz slobodan ulazak, besplatan je i najam klizaljki.

Tako su za sve one koji uživaju u klizanju na ledu osigurani jednosatni termini u siječnju od 9.20 do 10.20 sati svake subote, odnosno od 7. siječnja, 14. siječnja, 21. do 28. siječnja.

(www.icv.hr, tj)