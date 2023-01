U Brusniku održana komemoracija za poginule hrvatske branitelje, pripadnike slavne virovitičke 127. brigade

Kod Spomen obilježja u Brusniku, u organizaciji Grada Virovitice, danas (utorak) je održana komemoracija na kojoj su članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja, braniteljske udruge i brojna izaslanstva odali počast hrvatskim vitezovima, pripadnicima slavne virovitičke 127. brigade koji su poginuli u akciji oslobađanja ovog sela.

U akciji oslobađanja sela Brusnik 29. prosinca 1991. godine nestalo je dvanaest pripadnika 127. brigade HV-a. Nakon nekoliko dana saznalo se da su svi poginuli i mučki masakrirani. Imena Denisa Resnera, Miroslava Zeca, Ivana Žeravice, Slavka Vrbančića, Milana Škrilca, Željka Goričanca, Nenada Oblučara, Željka Maligeca, Željka Somljačana, Miroslava Petrovića, Tihomira Mihelića i njihovog zapovjednika Vinka Belobrka zauvijek će ostati utkana u povijest naše Domovine.

Prilikom oslobađanja pakračkog područja poginulo je još sedam hrabrih vitezova, pripadnika 127. brigade, a kojima je također biti odana počast. To su: Boris Raletić, Željko Ljuna, Zvonimir Groš, Zdenko Sabolić, Rade Nikov, Stipo Marković i Zvonko Kovačić.

Polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona, počast su odale obitelji i rodbina poginulih hrvatskih branitelja, izaslanstvo Hrvatskog sabora na čelu sa saborskim zastupnikom i predsjednikom HVIDRA-e RH Josipom Đakićem, izaslanstva Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije predvođena županom Igorom Androvićem i županicom Antonijom Jozić, izaslanstvo Policijske uprave virovitičko-podravske predvođeno načelnikom Sinišom Kneževićem, izaslanstvo grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom, izaslanstva gradova Pakraca i Lipika predvođeni gradonačelnicom Anamarijom Blažević i gradonačelnikom Vinkom Kasanom, izaslanstva općina Špišić Bukovice, Gradine i Suhopolja predvođena načelnicima Hrvojem Milerom i Josipom Vučemilovićem-Jurićem te predsjednikom Općinskog vijeća Marijanom Brlekom, predstavnici braniteljskih udruga iz Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije i ostali.

Predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga grada Virovitice Zvonko Kožnjak sve prisutne podsjetio je na te dane.

– Dana 29. prosinca 1991. godine prilikom akcije oslobađanja sela Brusnik kod Pakraca, 12 hrabrih bojovnika 2. pješačke bojne 127. brigade Hrvatske vojske Virovitica upalo je u neprijateljsku zasjedu iz koje se više nisu mogli izvući. Bio je to najveći gubitak 127. brigade Hrvatske vojske, najteži događaj iz Domovinskog rata za grad i ratnu općinu Virovitica. Komemoracija se održava na današnji dan zato što smo tek 7. siječnja 1992. godine razmjenom uspjeli doći do njihovih posmrtnih ostataka – rekao je Kožnjak te istaknuo kako su u periodu od 1. studenog i početka prve ratne operacije Hrvatske vojske u Domovinskom ratu pa do 31. prosinca 1991. godine kada je oslobođeno selo Kusonje, virovitički bojovnici na svom području djelovanja oslobodili 36 sela i gradova.

– Kada je cijela Hrvatska krvarila nakon pada Vukovara i Škabrnje te drugih mjesta, ovdje na području zapadno-slavonskog ratišta Hrvatska vojska je oslobađala mjesto po mjesto i na taj način je ponovo vratila samopouzdanje, pobjednički mentalitet, vjeru u hrvatsku državu i njeno vodstvo na čelu s prvim hrvatskim predsjednikom i prvim ratnim zapovjednim Hrvatske vojske doktorom Franjom Tuđmanom. Ukupno je u Domovinskom ratu poginulo 136 bojovnika Hrvatske vojske i MUP-a, pripadnika ratnih postrojbi s virovitičkog područja, a ukupno je u Domovinskom ratu sudjelovalo preko 5,5 tisuća stanovnika bivše općine Virovitica, što je četvrtina stanovništva – podsjetio je Kožnjak

Prisutnima se potom obratio Hrvoje Belobrk, sin Vinka Belobrka koji je život izgubio u Brusniku.

– Iskreno svim gradovima i županijama zahvaljujem na obilježavanju ovog dana sjećanja. Najviše zahvaljujem braniteljima, suborcima moga oca i prijateljima naših obitelji, a vjerujem da ovo govorim ispred sve djece poginulih, jer ste bili prijatelji svojim suborcima i nakon njihovih pogibija i stradavanja, bili ste nama pomoć u proizlaženju iz te krize i meni kao djetetu pomoć u odrastanju. Hvala što smo dobili ove godine i što smo postali do tog sna, odnosno dio Europske unije i sada imamo veliku budućnost koju ste izborili za sve nas – rekao je Belobrk.

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin istaknuo je kako se na ovom području stvarala Hrvatska.

– Na ovim područjima stvarao se stup Hrvatske države. Ovdje se razaralo i borilo, ovdje su ginuli ljudi. S ponosom imamo ovu našu državu Hrvatsku, sada smo ušli i u Schengen, dobili smo euro i zaokružili smo priču kao punopravna članica Europske unije, ali to nam neće stvoriti bolji život ako si ga ne stvorimo sami. Ako ne budemo isticali to domoljublje i motivirali mlade ljude da ostanu u Hrvatskoj. Sada se moramo boriti da mlade generacije ostanu, da razvijamo Hrvatsku na dobrobit svih poginulih branitelja, ali i svih živih branitelja. Moramo se boriti da se naša povijest zna da bi stvarali kvalitetniju budućnost. Moramo znati kako je nastala hrvatska država, moramo znati ljude koji su je stvarali da ne zaboravimo svoju prošlost i da ju ne ponovimo – rekao je gradonačelnik Kirin.

Potom se obratila gradonačelnica Pakraca Anamarija Blažević.

– Mnogi od nas se sjećaju tih 90-ih godina. Naša dužnost i naša obaveza je da komemoriramo, bez obzira koliko nam nekada i spočitavaju što se želimo sjećati poginulih heroja. To je naša dužnost, to je naša obaveza i mi ćemo to nastojati i u budućnosti. Imamo jednu veliku zadaću, a ta zadaća je usaditi u našu djecu, u naše mlade taj naš ponos, tu našu ljubav prema Republici Hrvatskoj. Svi vi hrvatski branitelji imate još jednu veliku zadaću, a to je pričati i pisati o onome što se događalo na pakračkom bojištu, zapadno-slavonskom, pa i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Pakračko-lipičko bojište je ponekad i zapostavljeno i moramo zajedno ispraviti tu nepravdu, moramo jasno dati do znanja da se ovdje stvarno oslobađala cijela Republika Hrvatska, branila cijela Republika Hrvatska i zbog toga su ovdje ginuli i Virovitičani i Bjelovarčani i Varaždinci, na području Pakraca i Lipika je preko 300 izgubljenih mladih života. Moramo o tome govoriti – rekla je gradonačelnica Blažević.

Žrtva hrabrih branitelja nije bila uzaludna, napomenuo je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Na ovom mjestu se okupljamo više od 30 godina upravo kako bi odali dužnu počast, ali i zahvalili ovim hrabrim vitezovima koji su svoje živote utkali u temelje i Hrvatske slobode i Hrvatske neovisnosti. Danas nakon nešto više od 30 godina od tih nemilih događaja možemo reći da svjedočimo da njihova žrtva nije bila uzaludna i da su upravo svoje živote položili za ideale koji su danas utemeljeni u hrvatsku državu. Danas je Hrvatska država dio moderne Europe, danas je Hrvatska država članica NATO saveza, članica Europske unije u kojoj sigurno zauzima posebnu ulogu. I s toga kao župan Virovitičko-podravske županije, ali i u ime kolegice županice Požeško-slavonske županije, iznimno smo ponosni na doprinos kojeg ste vi hrvatski branitelji i jedne i druge županije imali i u stvaranju hrvatske države, ali i u oslobađanju hrvatske države na svim ratištima od Vukovara do Dubrovnika. I s toga je upravo na vama hrvatski braniteljima, ali i na svima nama da prenosimo ove temeljne vrijednosti Domovinskog rata, temeljna načela, istinu o Domovinskom ratu na mlađe generacije, a upravo ovakve komemoracije i ovakva obilježavanja imaju veliku i istaknutu ulogu u tome – rekao je župan Andrović.

Saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e RH Josip Đakić istaknuo je gorčinu što je ovaj zločin nad virovitičkom dvanaestoricom još uvijek nekažnjen.

– Danas se sjećamo naših vitezova koji su nesebično, ne žaleći sebe i svoje živote, braneći domovinu Hrvatsku, položili svoje živote na oltar domovine, za slobodu koju smo toliko puta sanjali, koju su naši preci gajili. Oni su ostvarili san slobode na ovom pakračkom ratištu na kojem su žrtve ogromne. Poslije Vukovara smatram da je ovo jedno od velikih ratišta koje je doživjelo ogroman broj poginulih, koji su i kao policajci, ali i kao pripadnici 127. brigade i 105. brigade i svih onih ostalih koji su boreći se za slobodu, ovdje svoj život skončali. Sjećanja ne mogu biti samo od jedne do druge komemoracije. Sjećanja su trajna zadaća sviju nas koji danas baštinimo slobodu kao i svih onih dužnosnika koji svoje funkcije moraju pretvoriti u stvarnost kako bi, ne iz mržnje, ne iz osvete, nego zbog istine priveli pravdi sve one koji su zvjerski mučili i ubijali naše vitezove koji su oslobađajući teritorij Republike Hrvatske svoj život položili na oltar domovine. Sjećajući se i Vinka i 12 hrabrih vitezova mogu samo reći vječna vam slava, Hrvatska je slobodna europska zemlja, a mi vas zaboraviti nećemo – naglasio je saborski zastupnik Đakić.

Nakon komemoracije u Brusniku, kod Spomen obilježja u Ulici Kalvarija u Pakracu, počast je odana i petorici poginulih policajaca: Damiru Salopeku, Darku Strugaru, Damiru Babuku, Slavku Jagarincu i Željku Pemperu koji su poginuli prilikom obrane grada Pakraca.

(www.icv.hr; foto: K. Toplak)