U dva dana pala gotovo cijela prosječna količina oborina za siječanj: Evo što nas sve očekuje nadolazećih dana

U proteklih 48 sati na području Virovitičko-podravske županije pala je obilnija količina kiše. Na području RC-Bilogora 29.4 mm, Slatine 32 mm i Virovitice 40 mm oborina.

To je 84,5 posto ukupnog mjesečnog višegodišnjeg prosjeka oborina za siječanj na području Virovitice. Prosječno tijekom siječnja padne 55.5 mm oborine.

Najmanje je palo 1989. godine, svega 3.5 mm, a najviše 1894. godine kada je palo 163 mm oborine.

Ponedjeljak, ali i utorak osim pada temperature zraka i obilnije kiše obilježilo je vjetrovito vrijeme. Na području Virovitice, ali i Bilogore, imali smo jake udare sjevernog vjetra od 47 km/h. S padom temperature zraka na Papuku se iznad 600 metara nadmorske visine formirao snježni pokrivač veći od 10 cm. Na vrhu Papuka ponegdje do 15 cm.

Danas smo imali kratkotrajan predah od oborina uz prevladavajuće sunčano vrijeme, ali i „zubato“ sunce. Ipak ako uzmemo u obzir da se nalazimo u najhladnijem dobu godine, vremenski uvjeti i nisu previše zimski.

Polako nam sa zapada dolazi brza i oslabljena fronta koja će do ponoći te tijekom sutrašnjeg prijepodneva donijeti povremene slabe oborine. U nizinama u obliku kiše ili susnježice. Na visinama iznad 500 metara nadmorske visine očekujemo susnježicu i snijeg. Do sredine dana očekujemo postupno kidanje naoblake sa zapada. Temperature zraka bez znatnije promjene u odnosu na danas. Jutarnje temperature zraka između -2°C i 2°C. Najviše dnevne između 6°C i 8°C. Vjetar slab u okretanju na južne smjerove. Do kraja tjedna bi se trebalo zadržati iznadprosječno toplo vrijeme. Uz gdje koju kišnu kap tijekom petka.

Tijekom nedjelje tijekom dana ponegdje „vozimo“ do 12°C. Početkom novog radnog tjedna sve je izglednije novo pogoršanje vremena uz kišu, a u nastavku idućeg tjedna trenutno postoji mogućnost za dašak zimskih uvjeta i to ne samo u gorju. Ipak, još je sve daleko.

