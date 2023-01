U vikend akciji policija zatekla 30 vozača pod utjecajem alkohola: Neslavni rekorder Donjomiholjčanin s 3,16 promila

U razdoblju od 6. do 8. siječnja na području PU osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano je 30 vozača (27 vozača osobnih automobila i tri vozača bicikala) koji su bili pod utjecajem alkohola.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 7. siječnja 2023. godine u 23.35 sati u Donjem Miholjcu, kada je nadzoru prometa zatečen 34-godišnjak iz Donjeg Miholjca, koji je upravljao osobnim automobilom s 3,16 promila alkohola u organizmu.

Za navedeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih bodova. U navedenom razdoblju osim alkohola evidentirano je još 212 prekršaja od kojih 119 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 32 nekorištenja sigurnosnog pojasa, sedam nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedno upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, tri upravljanja pod zabranom, tri upravljanja neregistriranim vozilom, jedno odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu i 46 ostalih prekršaja.

(www.icv.hr, tj, PU osječko-baranjska)