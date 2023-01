U Virovitici osvanuo zanimljiv oglas: Posjetili smo vlasnika bicikla na benzin, Suhopoljčanina Ivicu Vukovića

Bicikl je zasigurno najpopularnije i najrasprostranjenije prijevozno sredstvo u cijelom svijetu i to od vremena njegovog postanka. Iako se o njemu ne zna puno, tamo na početku 19. stoljeća postojao je izvjestan Karl Freiiherr von Drais, šumar iz Karlsruhea u Njemačkoj koji je prvi put sjeo na nešto od dva kotača koje je sličilo današnjim dječjim guralicama, ali za odrasle, koje se pokretalo nogama. Nije imala pedale i kočnice i njena je rama bila drvena, ali upravo to čudo se smatra za prvi Karlov bicikl koji je ponosno nosio ime Draisine, a i išao je vrlo dobro, naročito na nizbrdici. Karla je vodila želja za nečim novim, nečim što će zamijeniti tada oskudna prijevozna sredstva, a prave peformanse današnjeg bicikla došle su tek krajem 19. stoljeća kada je bicikl jako počeo ličiti ovom današnjem. Naravno o biciklima bi se danas moglo puno pisati jer ima ih puno vrsta za puno namjena, od onih jeftinih do onih koji postižu cijenu jednog kvalitetnog automobila.

No vratimo se mi našim mogućnostima i našoj priči koja govori upravo o običnom biciklu, no pojačanom benzinskim motorom. Iako sada to možda zvuči nepotrebno jer se na tržištu već duže vrijeme nalaze električni bicikli, no dok ih nije bilo, ovo prijevozno sredstvo bilo je zaista “ispred” svog vremena.

Izvjesni majstor iz Čepina kraj Osijeka na obični bicikl montirao je benzinski motor, mali rezervoar i sve drugo što je potrebno za pokretanje. Taj svoj izum prodao je u Suhopolje. Vlasnik tog bicikl-motora izvjesno vrijeme se na njemu vozio, a poslije ga prodao svom sumještaninu Ivici Vukoviću.

Ne bi mi to sve ni znali, da nije u Virovitici osvanuo oglas u kojemu Ivica prodaje ovaj bicikl-motor vrlo simpatičnog izgleda. Iz toga razloga posjetili smo ga u njegovoj obiteljskoj kući gdje živi sa bratom Petrom. Otkrio nam je zašto prodaje ovaj zanimljiv bicikl.

– S obzirom da imam bolest koljena, teško mi se na njega popeti. Isto tako treba s njega i sići, a da ne govorimo da treba u nekim slučajevima promptno reagirati, što moje fizičko stanje više na podnosi. Motorni bicikl zamijenio sam s običnim, a s obzirom da su relacije koje prelazim vrlo kratke, nemam nikakvih problema – odmah nam je otkrio Ivica Vuković kojeg smo zamolili da nam kaže i nešto o osobinama svog motornog bicikla.

– Bicikl ima rezervoar od 2 litre, ide na mješavinu, odnosno kombinaciju benzina i ulja. S tih dvije litre moguće je prijeći oko 60 kilometara. Mjenjač je automatski, motor snage 49 konja i s obzirom da je lagan, ide kao vjetar. Potpuno je ispravan i siguran sam da će zadovoljiti onoga tko ga kupi. Nema nikakvih oštećenja i uz njega ide i dokumentacija. Žao mi je što ga prodajem, no ni ja ni brat ne možemo se na njemu više voziti jer obojica imamo trajna tjelesna oštećenja – rekao nam je 48-godišnji Ivica koji se, kako nam je priznao, s tugom odvaja od svog “ljubimca” koji ga je lijepo služio.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)