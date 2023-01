Vandalizam pojedinaca uzeo maha: Uništeni božićni ukrasi područne škole u virovitičkom prigradskom naselju Rezovac

Grad Virovitica danas (srijeda) je zaprimio fotografije devastiranih božićnih motiva koji su krasili ulaz u područnu školu Ivane Brlić Mažuranić u Rezovcu. Ukrase su predano izradile učiteljice s učenicima škole za što je bilo potrebno uložiti mnogo truda i vremena. Vandali su, bez imalo poštovanja prema tuđem trudu, paljenjem uništili sve navedeno.

– Već dugo vremena borimo se i ukazujemo na vandalizam koji postaje sve češći problem našega društva. Umorni smo i zaista razočarani svakim ovakvim postupkom, a ovo što je sada razoreno nećemo ni popravljati. Najstrašnija je činjenica da su imovinu spaljivali, što je moglo dovesti do još veće tragedije i neposredne opasnosti – poručio je ravnatelj OŠ Ivane Brlić Mažuranić Ivica Tomljanović.

Ovaj čin vandalizma oštro je osudio i gradonačelnik Ivica Kirin.

– Ovo je pravi pokazatelj promašenog kućnog odgoja. Očito naša upozorenja ne dopiru do svakoga. U ovom slučaju najveći je problem ne samo to što je moglo doći do materijalne štete većih razmjera, već i to što je netko mogao nastradati. Pitam se kako nekome uništavanje tuđe imovine može predstavljati užitak i ima li ovome kraja? – rekao je gradonačelnik Kirin.

