Završen prvi dio natjecanja na malonogometnom turniru nogometnih klubova u Pitomači: Slavonija i seniori Pitomače potvrdili plasman u četvrtfinale

U sportskoj dvorani Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači jučer (subota) su odigrane posljednje utakmice natjecanja po skupinama na malonogometnom turniru nogometnih klubova.

U susretu dvije mlade i perspektivne momčadi Slavonija iz Sladojevaca pobijedila je No Limit TVIN 2:0.

Iskusni igrači Turnašice poveli su u utakmici s Dinamom iz Kapela Dvora 4:0. U posljednje četiri minute igrači Dinama kao da su se probudili iz zimskog sna. Postigli su tri pogotka i bili nadomak poravnanja, ali vrijeme je isteklo i Turnašica je došla do pobjede rezultatom 4:3.

U svojoj drugoj utakmici večeri No Limit TVIN s 2:1 svladao je Otrovanec i time osigurao prolazak u drugi krug natjecanja.

Seniori Pitomače poveli su u susretu s Bušetinom 1947. rezultatom 2:0. Mladi igrači iz Bušetine smanjuju na 2:1, što je samo razgoropadilo igrače Ivana Presečana, koji su došli do uvjerljive pobjede s konačnih 8:1.

No Limit TVIN i Moslavina iz Velike Trnovitice odlučivali su o konačnom poretku u skupini C. Igralo se otvoreno i napadački. Obje momčadi krenule su bez respekta. Ovog puta mladost je odnijela pobjedu nad iskustvom. No Limit TVIN u konačnici je slavio s 4:0 i tako zauzeo drugo mjesto u skupini, a Moslavinu je potisnuo na treću poziciju. Slavonija iz Sladojevaca iskoristila je kiks Moslavine i probila se na prvo mjesto plasiravši se u četvrtfinale.

Slično je bilo i u posljednjoj utakmici večeri, gdje su seniori Pitomače i Aršanj iz Sedlarice odlučivali o pobjedniku skupine D. U bespoštednoj borbi s nizom odličnih prilika briljirali su vratari. Do posljednjeg trenutku “gol je visio u zraku”, ali su na kraju mreže ostale netaknute. Seniori Pitomače su osvojili prvo mjesto i direktno se plasirali u četvrtfinale, a Aršanj je zauzeo drugu poziciju.

U nedjelju, 15. siječnja slijedi nastavak turnira kada će drugoplasirane i trećeplasirane momčadi u skupinama razigravati za četvrtfinale.

Rezultati:

Slavonija Sladojevci – No Limit TVIN 2:0

Turnašica – Dinamo Kapela Dvor 4:3

No Limit TVIN – Otrovanec 2:1

Pitomača (seniori) – Bušetina 1947. 8:1

No Limit TVIN – Moslavina Velika Trnovitica 4:0

Aršanj Sedlarica – Pitomača (seniori) 0:0

Raspored za nedjelju, 15. siječnja:

17:00 Pitomača (kadeti) – Dinamo Kapela Dvor

17:50 Turnašica – Sveti Đurađ

18:40 No Limit TVIN – Bušetina 1947.

19.30 Aršanj Sedlarica – Moslavina Velika Trnovitica

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)