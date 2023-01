Zbog 2,08 promila alkohola u krvi vozaču (49) osobnog automobila prijeti kazna do 2.650 eura

Jučer (srijeda) je na području Policijske uprave osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirano šest vozača osobnog automobila koji su bili pod utjecajem alkohola.

Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u 18,10 sati u Đurđenovcu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 49-godišnjak iz Našica te mu je evidentirana koncentracija od 2,08 promila alkohola u krvi. Prijeti mu kazna do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih bodova.

U 00,50 sati u Osijeku, u Ulici Kralja Petra Svačića, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil kojim je upravljao 22-godišnjak iz Antunovca, prije stjecanja prava na upravljanje. Vozaču je evidentirana koncentracija 0,91 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Za počinjeni prekršaj mladić bi mogao dobiti kaznu do 3.310 EUR, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih bodova.

Ukupno je u protekla 24 sata na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentirano sedam prometnih nesreća, u kojima su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozlijede, a jedna je osoba teže ozlijeđena. Po dvije nesreće su se dogodile na području Osijeka i Belog Manastira, a po jedna prometna nesreća na području Donjeg Miholjca, Belišća i Našica.

U nadolazećem vikendu provesti će se pojačane mjere usmjerene na prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća i posljedica u istima, najavljuju iz osječke policije.

-Prvenstveno će se obratiti pozornost na prekoračenje brzine kretanja, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom kao i drugim težim prometnim prekršajima kao što su upravljanje pod zabranom, upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, oduzimanje prednosti prolaska pješacima i drugo – ističu.

