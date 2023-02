1. HRL U-14 Rukometašice Orahovice i Slatine ostale bez bodova u susretima 9. kola

Proteklog vikenda odigrano je 9. kolo 1. HRL U-14 Regije 2 za rukometašice, a Orahovica je bila domaćin Slatini, Radniku i Đurđevcu.

ŽRK ORAHOVICA – RADNIK 14:23

Domaće rukometašice poražene su u prvom dvoboju protiv Radnika. Držale su se igračice Andrijane Rukavine u utakmici sve do 11. minute kada je rezultat bio u egalu (7:7), no u preostalom vremenu do kraja prvog poluvremena gošće su došle do uvjerljive prednosti 15:9. Nastavak utakmice odigran je bez većih promjena, a Križevčanke su u konačnici slavile s +9.

ŽRK Orahovica: Ema Zeman 3, Petra Erceg, Ivna Maričić, Pia Rađenović, Nika Solić, Lana Belobradić, Lucija Cigler 4, Lea Kolar 5, Lana Potalec, Ines Poljak, Arijana Čočaj 2, trenerica: Andrijana Rukavina.

ĐURĐEVAC – ŽRK ORAHOVICA 23:17

Dobru utakmicu rukometašice Orahovice odigrale su i protiv Đurđevca. Iako su gošće vodile u uvodnim minutama susreta, Orahovčanke su do odlaska na odmor preokrenule susret i došle do prednosti koja je, nakon +3 u 17. minuti, na poluvremenu iznosila +1 (12:11). Otvorile su domaće igračice i drugi dio svojim pogotkom, no tada Đurđevčanke preuzimaju kontrolu. Sredinom prvog dijela odvojile su se već na 16:13, dok su do kraja povećale svoju prednost na čonačnih +6.

ŽRK Orahovica: Ema Zeman, Petra Erceg 1, Ivna Maričić, Pia Rađenović, Nika Solić, Lana Belobradić 1, Lucija Cigler 4, Lea Kolar 8, Lana Potalec, Ines Poljak, Arijana Čočaj, trenerica: Andrijana Rukavina.

RADNIK – SLATINA 38:25

Ema Horvat i Hana Fržović s jedne, te Tena Jurlina i Mirna Grgurić s druge strane bile su izuzetno raspoložena u ogledu Radnika i Slatine. U efikasnoj utakmici bolje su se snašle gostujuće igračice koje su u konačnici slavile 38:25, a susret je bio riješen u prvom dijelu kada su Križevčanke došle do prednosti od +10 (20:10).

Slatina: Marta Dušak, Korina Knapić, Katja Košćak 2, Mirna Grgurić 7, Lana Škrnički, Leona Prugovečki, Mia Panić, Katja Kovčalija, Ivna Ćosić, Mihaela Sabo 3, Tena Jurlina 11, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović.

SLATINA – ĐURĐEVAC 22:31

Put do pobjede u prvom dijelu igre otvorile su si i rukometašice Đurđevca koje su u 20 minuti imale +6 (15:9). U nastavku su gošće dodatno povećale svoju prednost do konačnih 22:31. Prvo ime susreta bila je Tena Jurlina koja je mrežu zatresla čak 16 puta.

Slatina: Marta Dušak, Korina Knapić, Katja Košćak 1, Mirna Grgurić 2, Lana Škrnički, Leona Prugovečki, Mia Panić, Katja Kovčalija, Iva Ćosić 1, Mihaela Sabo 2, Tena Jurlina 16, treneri: Maja Jurlina i Slobodan Filipović.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)