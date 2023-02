GRADSKO VIJEĆE Među temama na aktualcu komunalna naknada, poskupljenje parkinga i dječjeg vrtića

Virovitički vijećnici danas (utorak) održali su 16. sjednicu na kojoj je usvojen niz odluka vezanih uz godišnja izvješća i programe u prethodnoj godini. Dnevni red možete pogledati OVDJE.

Na aktualnom satu bilo je riječi o brojnim temama, među kojima rješavanju pitanja pružnog prijelaza u Podravskoj i Istarskoj ulici, stablima koja prijete sigurnosti građana, posebice u Palmotićevoj ulici.

Vijećnike je zanimalo i kada građani mogu očekivati uplatnice za komunalnu naknadu.

– Zbog usklađivanja s eurom, Grad Virovitica je krajem prošle godine donio novu Odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. Sukladno tome, prije izdavanja uplatnica potrebno je izdati nova Rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade. U suradnji s ugovorenom tvrtkom koja vodi naš softver baze obveznika za plaćanje komunalne naknade, ovaj tjedan upućujemo nalog Hrvatskoj pošti za ispis i dostavu novih rješenja za plaćanje komunalne naknade u eurima. Dakle, građani mogu nova rješenja očekivati sljedeći tjedan. Nakon izdavanja rješenja, u skorom vremenu uslijedit će i uplatnice po kojima će se plaćati komunalna naknada i naknadu za uređenje voda u eurima – rekao je pročelnik za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo.

Potaknuto je i pitanje razdvajanja otpada i najavljeno kažnjavanje od 1. ožujka.

– Podjelom kanti za bio otpad stvorili smo uvjete za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima. Većina građana se toga drži, dok se neki pojedinci uporno oglušuju. Zbog toga smo primorani krenuti s opomenama, a potom i kažnjavanjem. Onaj tko neće razvrstavati otpad kako je propisano, djelatnici Flore otpad neće odvesti već će javiti komunalnom redaru koji će potom napisati kaznu. I ove smo godine platili kaznu od 180 tisuća kuna kao Grad, a i svaka općina za sebe. Prošle godine je to bilo 350 tisuća kuna. Otpad moramo razvrstavati – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin dodavši kako rade na rješavanju pitanja razvrstavanja otpada u zgradama koje nemaju svoje kontejnerske otoke.

– Svaka zgrada će morati imati svoj kontejnerski otok, a kod onih kod kojih ih nije moguće postaviti, razmišljamo o podzemnim spremnicima koje ćemo pokušati sufinancirati iz EU fondova – rekao je Kirin.

Pročelniku za društvene djelatnosti Alenu Bjelici postavljeno je pitanje o razlozima poskupljenja dječjeg vrtića.

– Povećala se ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Cvrčak, dakle i udio roditelja i Grada Virovitice. Razlog je povećanje osnovice plaće utvrđene kolektivnim ugovorom. Vlada RH je potpisala kolektivni ugovor sa Sindikatom predškolskog odgoja i obrazovanja kojim je osnovica plaće prošle godine rasla dva puta, a ove jednom. Uspjeli smo ispregovarati sa Sindikatom da pristanu na manju osnovicu i državne koeficijente, taj potpis aneksa kolektivnog ugovora nas je u kunama koštao 2,6 milijuna godišnje. Da je Sindikat inzistirao, odnosno da se nismo mogli dogovoriti, izdatak bi bio na godišnjoj razini nešto manje od 6 milijuna kuna. S obzirom da je iznos participacije 70 posto Grad, 30 posto roditelji, mi smo na najbolji mogući način iz tih pregovora, uzevši u obzir i energetske obnove koje su donijele znatne uštede, maksimalno smanjili ekonomsku cijenu – rekao je Bjelica dodavši kako je prijedlog ove odluke bio izvješen na svim oglasnim pločama u Vrtiću, a i 30 dana je trajalo javno savjetovanje na službenoj stranici Grada Virovitice.

– Stara ekonomska cijena je bila 260 eura, a nova iznosi 315 eura. Dakle nova cijena za Grad Viroviticu je 220 eura, a za roditelje 95 eura – rekao je Bjelica.

Na aktualcu je potaknuta i tema poskupljenja parkirnih karata, odnosno “zaokruživanje” cijena uvođenjem eura. Direktor Poslovnog Parka Matija Mustač istaknuo je kako nije došlo do nezakonitog podizanja cijena, već je tvrtka u studenom prošle godine predala na javno savjetovanje prijedlog o novim cijenama sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

– Razlog povećanja cijene parkinga je to što žetonjerke ne primaju kovanicu manju od 10 centi. Na povećanje cijene smo išli jer od 2008. godine nije podignuta cijena ni satne ni dnevne parkirne karte, a zbog velikog broja novih parkirnih mjesta u koja ulažemo moramo financirati održavanje. Da postoji žetonjerka koja prima manje kovanice nabavili bismo ih i pokušali bi zadržati stare cijene, no nismo ih mogli spuštati zbog troškova održavanja – rekao je Mustač, dodavši kako Poslovni Park ima najjeftiniji parking u Hrvatskoj.

Još jednom je povučena tema virovitičkih bazena za koje je gradonačelnik Kirin rekao kako će do kraja mjeseca projekt prijaviti na raspisani natječaj Ministarstva turizma, a ako ne uspiju ostvariti financiranje putem tog natječaja, u pripremi imaju prijavu i za nadolazeće natječaje.

Direktor tvrtke Flora Željko Iharoš odgovarao je na vijećničko pitanje o otkazima u tvrtki.

– To je pitanje koje me muči puno mjeseci. Spletom okolnosti, iz meni nepoznatih razloga, je promijenjen Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Mi smo 15 godina bili generalni koncesionar i skupljali električni i elektronički otpad i to je jedina kategorija otpada u hrvatskoj koja je zadovoljavala količine po standardima Europske unije. Promjenom Zakona smo grdo nastradali jer smo od 75 milijuna kuna bruto prihoda mi ćemo ove godine biti na 30-ak milijuna kuna, izgubili smo bruto prihod u iznosu od 60 posto. Borit ćemo se da tvrtka Flora i dalje ispunjava svoje sve zakonom propisane obveze, no da bismo preživjeli mora doći do otpuštanja radne snage. Konkretno dok završimo proces preustroja tvrtke i dođemo na optimalan broj zaposlenika koji će moći preživjeti s ovih 30 milijuna kuna prihoda, Flora će morati otpustiti oko 40 zaposlenika. Od 160 zaposlenih, doći ćemo na cca 120 zaposlenih. To je proces koji traje i kojeg moramo napraviti do kraja 3. mjeseca – rekao je Iharoš, dodavši kako se i dalje nadaju pomoći da prežive ovaj financijski udar.

(www.icv.hr, mp; foto: M. Paradinović)