Ivan Rakitić stiže u Orahovicu: Kapetan Seville zaigrat će na oproštajnoj utakmici Danijela Pranjića

Prije nešto manje od dva mjeseca u prostorijama Grada Orahovice održan je radni sastanak za veliki sportski spektakl. Riječ je o oproštajnoj utakmici proslavljenog hrvatskog reprezentativca Danijela Pranjića koja će u Orahovici, na nogometnom igralištu Papuka Osječko 1664 biti odigrana 24. lipnja ove godine.

– U Orahovici sam počeo i ovaj grad mi je uvijek u srcu i presretan sam što je pokrenuta ova ideja. Cilj mi je dovesti velike igrače u Orahovicu koji su igrali sa mnom, dat ću za to sve od sebe jer ovaj grad to zaslužuje i zato smo željeli u ovu priču uključiti i Grad Orahovicu kao partnera i pokrovitelja. Iako nisam nikad bio za tu posljednju utakmicu, ova ideja mi se svidjela i bit će to utakmica koja će donijeti puno u nekoliko grana. Mislim da će ovo biti jako lijepo za promociju grada i da zajedno pokažemo da jedna mala Orahovica, iako nije imala puno vrhunskih sportaša, ima itekako što pokazati – rekao je na spomenutom sastanku Pranjić.

Kako je i najavio, riječ je o susretu koji će okupiti velike nogometne zvijezde i bivše reprezentativce, a već sada svoj nastup potvrdile su brojne nogometne ‘ikone’.

Prema pisanju portala 33515.net, svoj nastup na velikom spektaklu danas (ponedjeljak) je potvrdio i nogometaš koji je u svojoj karijeri za Hrvatsku nastupio 106 puta pritom postigavši 15 pogodaka. Ako kažemo da je u svojoj dosadašnjoj klupskoj karijeri nastupao za Basel, Schalke, Barcelonu i Sevillu, svaki zaljubljenik u ‘najvažniju sporednu stvar na svijetu’ lako će zaključiti da je riječ o Ivanu Rakitiću, koji u španjolskoj momčadi i dalje igra na iznimno visokom nivou.

Svoj nastup ranije su potvrdili Josip Šimunić, Ivan Bošnjak, Gordon Schildenfeld, Igor Babić i Bojan Živković.

Organizator oproštajne utakmice Danijela Pranjića je Udruga 33515, a suorganizator Grad Orahovica pod generalnim pokroviteljstvom Vinarije Patkoš. Sav prihod s ovog humanitarnog spektakla namijenjen je za pomoć u liječenju desetogodišnjeg dječaka Petra Špeha.

(www.icv.hr, 33515.net)