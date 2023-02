KINO PITOMAČA Ovog vikenda pogledajte horor “Netko kuca na vrata kolibe” i obiteljsku avanturu “Nikica u potrazi za blagom”

Kino Pitomača ovoga vikenda donosi dvije kino projekcije. Tako u petak, 10. veljače s početkom u 20 sati, pogledajte horor “Netko kuca na vrata kolibe”, dok u subotu, 11. veljače s početkom u 18 sati, pogledajte obiteljsku avanturu “Nikica u potrazi za blagom” sinkroniziranu na hrvatski jezik.

NETKO KUCA NA VRATA KOLIBE

Izvorno ime: Knock at the Cabin

Redatelj: M. Night Shyamalan

Žanr: Horor, Misterija, Triler

Uloge: Abby Quinn, Ben Aldridge, Dave Bautista, Jonathan Groff, Kristen Cui, Nikki Amuka-Bird, Rupert Grint

Trajanje filma: 110 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Tokom odmora u udaljenoj kolibi, djevojčicu i njene roditelje četiri naoružana stranca uzimaju za taoce, zahtijevajući da obitelj napravi nezamisliv izbor kako bi spriječili apokalipsu. Uz ograničeni pristup vanjskom svijetu, članovi obitelji morat će odlučiti u što vjeruju, prije nego što sve bude izgubljeno. Redatelj vizionar M. Night Shyamalan predstavlja nam film u kojem glavne uloge tumače Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy), dobitnik nagrade Toni i nominiran za Emmy nagradu, Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), nova zvijezda Kristen Cui, Abby Quinn (Little Women, Landline) i Rupert Grint.

NIKICA U POTRAZI ZA BLAGOM – SINK

Izvorno ime: Little Nicholas’ Treasure

Redatelj: Julien Rappeneau

Žanr: obiteljska avantura

Uloge: Noa Zelenko, Kristina Gami, Goran Vrbanić, Maks Havranek

Trajanje filma: 103 min

Godina: 2023

Država: Francuska

Sadržaj filma: Uz pomoć svojih prijatelja, Nikica kreće u potragu za tajnim blagom koje bi ga moglo spasiti od čega se najviše grozi – preseljenja u drugi grad. Savršeni svijet malog Nikice uključuje tatu i mamu, njegovu školu i što je najvažnije njegovu hrpu prijatelja. Ta se grupica prijatelja zovu Nepobjedivi, ali oni su prije svega nerazdvojni. Barem tako misle. Jer kad Nikičin tata dobije unapređenje i kaže svojoj porodici da svi moraju preseliti na jug Francuske, njegov se mali savršeni svijet počinje raspadati. Kako može nastaviti bez svojih prijatelja? Bez Alexovih kroasana, Cuthbertovih naočala, Matthewova nestašluka i daleko od njihovog omiljenog igrališta?

(www.icv.hr, ib)