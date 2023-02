Ministar Šime Erlić: Virovitičko-podravska županija je pokazala kako se na dobar način mogu koristiti sredstva europskih fondova

Novi ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić danas (ponedjeljak) je posjetio Virovitičko-podravsku županiju. U sklopu radnog posjeta, u prostoru Županije održao je sastanak sa županom Igorom Androvićem i gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom. Sastanku su nazočili i ravnatelj Uprave za regionalni razvoj u Ministarstvu Ivan Bota, zamjenik župana Marijo Klement, županijska pročelnica Službe za poslove župana i opće poslove Jasna Abramović, županijska pročelnica za obrazovanje i demografiju Martina Bunić, ravnateljica Razvojne agencije Vidra Emina Kovač i ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund.

– Drago mi je da je Virovitičko-podravska županija među prvim županijama je ministar Erlić posjetio. I po novim pokazateljima smo u vrhu po povlačenju sredstava iz EU fondova. Upravo smo o tim projektima i pričali na sastanku, o svemu onome što smo do sada realizirali kao Županija, o svemu onome što trenutno realiziramo, među kojima su projekti širokopojasnog interneta i Centar za kulturu zdravlja u Cabuni, ali i o projektima koje pripremamo – rekao je župan Andrović, dodavši da je Virovitičko-podravska županija od 2016. godine povukla oko 360 milijuna eura EU sredstava.

– Naučili smo da trebamo imati spremnu dokumentaciju kako bismo bili što uspješniji u povlačenju sredstava i upravo zbog toga pripremamo nove projekte, kao što su Sušionica povrća u Virovitici, Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnost, i onaj krucijalni projekt, koji se tiče svih ministarstava, a to je naša brza cesta, spoj od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dio će najvjerojatnije biti financiran kroz novi operativni program Konkurentnosti i kohezije. Po nekom indikativnom planu za njega je pripremljeno 100 milijuna eura, a ostatak će ići kroz druga sredstva, ili državni proračun ili zaduženjem. To nam je jako bitan projekt i bitno je da ga podržava i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU – naglasio je župan Andrović.

Nakon sastanka ministar Erlić je u pratnji domaćina obišao Centar za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju, gdje ga je voditelj Centra Marko Blažević upoznao s projektom obnove dvorca te nastavkom ulaganja u Centar, a kojega, uz Virovitičko-podravsku županiju, sufinancira i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Riječ je o trećoj fazi ulaganja u sklopu koje će Dvorac Janković u Suhopolju dobiti bazen i wellness, a uredit će se i podrum u kojem će se nalaziti vinoteka i multifunkcionalna dvorana.

– Dvorac Janković u Suhopolju je izuzetno dobar primjer na koji se način kulturna baština može revitalizirati i staviti u gospodarsku i turističku svrhu. Virovitičko-podravska županija je uistinu pokazala kako se na dobar način mogu koristiti sredstva europskih fondova. Kroz više od 360 milijuna eura sredstava koliko je ova Županija povukla, može se vidjeti niz uspješnih projekata koje su proveli kvalitetni timovi s vizijom. Od vodnokomunalnih projekata, poduzetničkih inkubatora, do dogradnje Opće bolnice Virovitica i studentskog doma. Oko 20 milijuna eura je uloženo u dvorce s područja županije što je, rekao bih, strateški potez koji bih pohvalio. Trebalo je imati hrabrosti i vizije za pripremiti takav tip projekata, a vjerujem da će, uz onaj u Cabuni, ovi dvorci biti okosnica buduće kulturno-turističke ponude ove županije. Kao što vidimo turizam se polako i sve više premješta prema kontinentu, to je budućnost i vjerujem da će upravo takvi sadržaji obilježiti razvoj budućeg turističkog proizvoda Republike Hrvatske – rekao je ministar Šime Erlić te najavio nove mogućnosti kada je riječ o povlačenju sredstava iz EU.

– Za ovo područje posebno je važan ITU mehanizam, odnosno Integrirana teritorijalna ulaganja. Riječ je o velikoj mogućnosti u kojoj će Virovitica na raspolaganju imati 18 milijuna eura. Tu su i programi važni za slabije razvijene općine, odnosno potpomognuta i brdsko-planinska područja, za koje smo uspjeli osigurati 470 milijuna eura na razini cijele Hrvatske – rekao je ministar.

Prema riječima gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, Grad Virovitica u partnerstvu s općinama Lukač i Suhopolje priprema potrebnu Strategiju razvoja urbanog područja za ITU mehanizam.

– Kroz ovaj mehanizam prijavit ćemo nekoliko projekata, među kojima su srednja glazbena škola, karting staza, atletski i nogometni stadion s popratnim sadržajem. Tu su i bazeni koje pripremamo no čekamo informaciju hoćemo li ga prijaviti kroz ITU mehanizam ili Nacionalni plan oporavka i otpornosti. U pripremi je gradnja dvije biciklističke staze koje će povezati Dvorac Pejačević s Dvorcem Janković, dakle Viroviticu sa Suhopoljem, te biciklistička staza koja će povezati rijeku Dravu i Virovitička jezera. To su sve projekti koje ćemo prijaviti, no vidjet ćemo što će nam odobriti na ocjenjivanju. Grad Virovitica je jedan od prvih gradova koji je predao svu dokumentaciju koje je Ministarstvo tražilo, imamo dobru suradnju i bit ćemo spremni čim natječaji budu objavljeni – rekao je gradonačelnik Kirin.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)