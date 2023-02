PET Virovitička IT tvrtka Factory otvorila prijave za besplatnu Backend akademiju

Virovitička IT tvrtka Factory otvorila je prijave za njihov besplatan program edukacija iz područja Backend developmenta koji se u potpunosti provodi online. Naime, IT tvrtka Factory, kao jedina u Hrvatskoj koja ima status strateškog Pimcore partnera, pokreće četvrti program besplatnih edukacija. Ovog puta im je u cilju podijeliti znanje iz područja Backend developmenta.

Na njihovu akademiju mogu se prijaviti svi koji žele nadograditi svoje znanje iz Backend developmenta, neovisno o tome imaju li status studenata ili ne. Iz tvrtke poručuju kako je jedino važno imati motivaciju, računalo i stabilan internet jer se program provodi u potpunosti online.

– Program u trajanju od četiri tjedna pohađat će četiri odabrana kandidata, a cijelo će vrijeme imati podršku mentora. Broj sudionika je ograničen kako bi mentori — Factoryjevi backend stručnjaci — mogli najkvalitetnije moguće pomoći kandidatima u učenju- poručili su.

Prijave su otvorene do 5. ožujka, a jedan od mentora koji radi kao Tech lead u Factoryju,

Marko Čučković, pojasnio je što osoba dobiva kroz sudjelovanje u njihovom programu.

– Oduvijek nam je u Factoryju bila važna edukacija, bilo da mi učimo ili da prijenosom našeg znanja pomažemo u edukaciji drugih. Tijekom godina smo shvatili da postoji jako puno ljudi koji su došli do određene razine znanja u developmentu i našli se pred zidom jer ipak nisu imali dovoljno znanja da se zaposle. Uz to, nisu bili niti sigurni u kojem smjeru trebaju nastaviti s edukacijom. Kroz našu akademiju kandidati zato imaju priliku učiti od iskusnih mentora i kolega koji će im biti podrška i usmjeravati ih. Naravno, mi smo otvoreni za to da one najbolje kandidate i zaposlimo, zato bih svakako pozvao sve koji su se pronašli u ovome da se prijave – rekao je Čučković.

Do sada je ova tvrtka održala ukupno tri ovakve akademije, jednu iz područja Frontend developmenta, a druge dvije iz iOS developmenta. Prosječna ocjena kojom su ocijenjene od strane njihovih polaznika iznosi 4.9 od 5, po čemu bi se svakako dalo zaključiti da su kandidati iznimno zadovoljni programom.

Factory već nekoliko godina funkcionira kao remote-first tvrtka te su sve procese, pa tako i ovaj program edukacija, prilagodili da besprijekorno funkcioniraju online, bez obzira na to odakle osoba radi. Svi koji žele saznati više o njihovoj Backend akademiji i prijaviti se, mogu to učiniti na ovoj poveznici.

(www.icv.hr, Factory)