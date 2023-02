Pred nama je osjetnija promjena vremena: Pad temperature, kiša i snijeg

Tijekom subote očekujemo zaokret na meteorološkom polju. Jutarnje temperature zraka bi se trebale kretati između 7°C i 10°C. Najviše dnevne temperature zraka ćemo imati tijekom kasnog prijepodneva do 13°C.

Od sredine dana temperature zraka u padu, osjetnije prema večeri te u noći sa subote na nedjelju kada će postojati mogućnost za poledicu!

Oborine će biti u obliku kiše koja će već tijekom jutra zahvatiti veći dio Virovitičko-podravske županije. Tijekom dana očekujemo i kraće periode suhog vremena, izglednije sredinom dana. S padom temperature zraka tijekom kasnog poslijepodneva i večeri kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg.

Vjetar južnih i jugozapadnih smjerova slabog do umjerenog intenziteta će tijekom poslijepodneva naglo okretati na sjeverne i istočne smjerove.

Nedjelju će obilježiti prohladno i vlažno vrijeme. Iz proljeća u zimu. Jutarnje temperature zraka između -5°C i 1°C. Najviše dnevne između 0°C i 5°C. U gorju osjetno hladnije.

Oborine će u nizinama biti u obliku susnježice i snijega, onog mokrog koji će stvarati „bljuzgu“. U gorju očekujemo snježnu idilu. Očekivani snježni pokrivač u višim predjelima županije iznad 500 metara nadmorske visine je do 30 cm. Što se tiče nižih predjela moguće je kratkotrajno formiranje tanjeg snježnog pokrivača, „bljuzge“, od 1 do 5 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Bez zimske opreme ne krećite na put!

Do kraja tjedna na području Virovitičko-podravske županije past će obilnije oborine, između 15 i 40 mm.

Ponedjeljak će obilježiti tmurno i sivo vrijeme. I dalje uz slabe oborine u obliku susnježice i snijega. Jutarnje temperature zraka između -7°C i -1°C. Najviše dnevne između 0°C i 5°C. U gorju osjetno hladnije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

