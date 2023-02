Prvi korak u ozelenjivanju Virovitice: Kroz projekt “Hrvatska prirodno tvoja” posadili 24 sadnice javora i lipe

Na 20. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, održanoj 21. prosinca 2022. godine, članovi Turističkog vijeća usvojili su Odluku o raspodjeli sredstava lokalnim turističkim zajednicama za nabavu sadnica stabala u 2022. i 2023. godini u okviru projekta “Hrvatska prirodno tvoja” (“Croatia naturally yours”).

Riječ je o nešto više od 1,2 milijuna kuna koji će biti raspoređeni na ukupno 116 turističkih zajednica sukladno njihovim prijavama za nabavku sadnica koje su namijenjene turističkim destinacijama u cilju smanjenja ugljikova otiska. Na ovaj će način Hrvatska doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta – Glasgow Declaration on Forests and Land Use, kao i daljnjem održivom razvoju turizma.

Sukladno navedenoj Odluci, Turistička zajednica grada Virovitice financirala je nabavku novih sadnica. U suradnji s Gradom Virovitica i tvrtkom Flora VTC danas (petak) su posadili ukupno 24 nove sadnice javora i lipe od čega je dio posađen uz pumptrack poligon na terenima VeGeŠKe u neposrednoj blizini hale Viroexpo, a dio na dječjem igralištu pored Državnog arhiva u Virovitici.

– Turistička zajednica grada Virovitice uključila se u ovaj hvalevrijedan projekt i nabavila sadnice u svrhu oplemenjivanja urbanih površina i s ciljem smanjenja ugljikovog otiska. Sve to napravljeno je kako bi se ostvario jedan od najvažnijih ciljeva strategije hrvatskog turizma, a to je razvoj održivog turizma. Sukladno naputcima Hrvatske turističke zajednice, bilo je bitno odabrati turističke lokacije koje se nalaze u centru grada, a smatramo da je Pumptrack poligon idealno mjesto za to, jer okuplja puno mladih s područja grada i županije. Ujedno su nam se i biciklisti žalili da im je poprilično vruće u ljetnom periodu pa smo na neki način spojili ugodno s korisnim i povezali ove turističke projekte kako bi našim biciklistima osigurali hlad tijekom ljetnih mjeseci – rekla je tom prigodom direktorica TZ grada Virovitice, Katarina Đurđević.

Da je ovo samo jedna u nizu akcija u cilju ozelenjivanja gradskih ulica i okolice, potvrdila nam je i zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac.

-Pumptrack poligonu gravitira velik broj djece i mladih i zbog toga ovaj projekt smatram kao vrlo bitan za grad Viroviticu. Ovo je samo početak svega što imamo u planu, cilj nam je u bliskoj budućnosti imati što više ozelenjenih površina u svim dijelovima grada i okolice. Što se tiče ovog projekta, mislim da će se javor i lipa odlično uklopiti u ovaj prostor, za nekoliko godina ovdje će biti ugodan hlad na veliko veselje biciklista i svih onih koji ovdje provode slobodno vrijeme – dodala je zamjenica gradonačelnika.

-Djelatnici tvrtke Flora danas su posadili 24 sadnice javora i lipe i to na mjestima gdje se okuplja velik broj mladih, a to je samo prvi korak u ozelenjivanju gradskih površina, ujedno i borbe protiv klimatskih promjena, a sve u cilju smanjenja ugljikova otiska. Ovo je početak jedne lijepe priče koju sam najavio prije nekoliko godina. Iskoristit ćemo maksimalno sredstva iz EU fondova i posaditi stabla gdje god budemo mogli, kako bi se Virovitičani i njihovi gosti mogli sakriti od sunca i nesmetano uživati u šetnji i rekreaciji – zaključio je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

