Trećeligaš Papuk danas gostuje u Požegi, Mandić: Bit će nam ovo odlična prilika da vidimo gdje smo trenutno

Nogometaši orahovačkog trećeligaša Papuka Osječko 1664 marljivo i naporno rade u zimskim pripremama za nastavak sezone u 3. NL istok.

Trener Zoran Mandić kao i uvijek pazi na svaki detalj i svaku sekundu rada, a paralelno, zajedno s Upravom, slaže i igračku križaljku.

– Vjerujem kako ćemo do početka sezone biti potpuno spremni, malo nas remete vremenske prilike što se tiče pripremnih utakmica, ali i to ćemo nekako odraditi. Što se tiče igračkog kadra, još nitko nije otišao od prošle polusezone, iako ima nekih želja igrača za odlaskom iz kluba. Slično je i s pojačanjima. Nešto dogovaramo, no o imenima ćemo tek kada bude službeno, odnosno kada se potpišu ugovori– kaže Mandić koji je na pripremne utakmice vodi i nekolicinu juniora.

– Ima nas koliko nas ima pa nam svaki junior dobro dođe. Sve su to iznimno kvalitetni i talentirani momci koji će zasigurno dobiti priliku na proljeće pa ih zato i dodatno provjeravamo. Danas smo u Požegi kod jakog protivnika i bit će nam to odlična prilika da vidimo gdje smo trenutno– rekao je Mandić.

(www.icv.hr, vg)