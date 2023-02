U tragičnoj nesreći prilikom razminiravanja poginuo pirotehničar iz Pitomače

Pirotehničar Igor Kirin (44) iz Pitomače tragično je poginuo u minskoj nesreći u mjestu Čanak, na dijelu Vrlet-Skokovi, prilikom razminiravanja minskog polja. U nesreći je stradala i njegova kolegica pirotehničarka Josipa Bošković (35).

– Pogibija dvoje pirotehničara u Lici, na području grada Perušića velika je tragedija, svima nam je jako žao svog toga. Izgubljena su dva života, koliko znamo, žena je prilikom razminiravanja terena naišla na minsko-eksplozivnu napravu i od posljedica njenog aktiviranja na mjestu je preminula. Muškarac je zadobio teške ozljede, hitna je pomoć odmah pozvana, ali je na putu do bolnice u Gospiću preminuo – rekao je za Večernji Nikša Bogdanić, načelnik Hrvatskog centra za razminiranje.

– Što se točno dogodilo i o kakvim je minsko – eksplozivnim sredstvima točno riječ, bit će poznato nakon što policija provede istragu. No, da bi djelatnici policije mogli izići na teren, kolege pirotehničari morali su pregledati dio terena i osigurati im pristup kako se ne bi dogodila još veća tragedija. To je protokol po kojem se u ovakvim situacijama postupa. Do okončanja istrage, mi možemo samo nagađati što je uzrokovalo tragediju, obzirom na saznanja koja imamo o tom terenu, pa možemo reći da je vjerojatno možda riječ o protupješačkoj mini, ali može biti i da je riječ i o protutenkovskoj. Sve što bismo sada rekli bilo bi čisto nagađanje, a za tim nema potrebe – rekao je Bogdanić i dodao da će sve biti poznato nakon završetka očevida kada će policija objaviti rezultate istrage. Kazao je da je riječ o brdsko-planinskom području Like, udaljenom od naselja gdje je posao razminiravanja trajao već neko vrijeme i gdje nije bio veliki broj pirotehničara na terenu u ovom trenutku.

(www.icv.hr, vecernji.hr)