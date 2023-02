VIROEXPO 2023. LAG Virovitica održao zanimljivu radionicu na temu “Izrade nove razvojne strategije LAG Virovitički prsten za razdoblje od 2023. do 2027.”

U sklopu ovogodišnjeg Viroexpa, LAG Virovitica održao je zanimljivu radionicu na temu “Izrade nove razvojne strategije LAG Virovitički prsten za razdoblje od 2023. do 2027.”

– U sklopu radionice dali smo informaciju što će se moći financirati u narednom programskom razdoblju i koje će to biti nove intervencije, odnosno projekti koje će LAG financirati u novom razdoblju, a to su između ostalog raspisivanje novih natječaja i odobravanje projekata s našeg područja. Sve će to u konačnici rezultirati izradom nove lokalne razvojne strategije u sklopu koje će biti definirane intervencije koje ćemo financirati u novom razdoblju, a što će znatno unaprijediti kvalitetu rada LAG-a Virovitički prsten- rekla nam je voditeljica radionice i predsjednica LAG Virovitički prsten Sanja Stubičar.

Uz nju predavači su još bili i Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske, te Amalka Vukelić koja je tom prikodom govorila o biološkom uzgoju u poljoprivrednoj proizvodnji.

(www.icv.hr, bs)