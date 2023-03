1. HRL SJEVER Virovitičani gostuju u Čakovcu, Slatinčani dočekuju Našičane: Ako budemo na visokom nivou, teško će nas zaustaviti

Ovog vikenda igraju se utakmice 20. kola 1. hrvatske rukometne lige Sjever. Oba predstavnika Virovitičko–podravske županije svoje utakmice igraju u subotu, 18. ožujka.

Rukometaši Viro Virovitice gostuju u Čakovcu kod istoimene domaće momčadi. Već nekoliko kola Virovitičani odlično odigraju četrdesetak minuta, a nakon toga s nekoliko pogrešaka u posljednjoj dionici utakmice dozvoljavaju suparnicima da osvoje ‘puni plijen’.

Čakovčani su u ovom susretu veliki favoriti, ali to ne znači da virovitički rukometaši putuju s ‘bijelom zastavom’. Utakmica se igra u sportskoj dvorani Graditeljske škole u 20 sati.

Momčad Slatine ugostit će drugu ekipu našičkog NEXE-a. Domaći igrači imaju ulogu favorita, ali u protekle dvije sezone mladi “Gromovi s Krndije” bili su glavna prepreka Slatinčanima prilikom borbe za plasman u 1. HRL Sjever.

-Analizirajući trenutak u kojem se nalaze brojne ekipe i rukometnu formu kao mjerilo trenutne kvalitete, dolazimo do zaključka da će nam baš ovaj susret biti jedan od najtežih preostalih susreta. Nitko NEXE 2 nije ove polusezone totalno nadigrao. U svakom susretu bili su tvrd protivnik do posljednjih minuta i nisu se predavali. Takav duh ih odlikuje i prati kroz čitav proljetni dio natjecanja. S druge strane, mi smo upisali pet pobjeda za redom. Uhvatili smo formu, a treba ponoviti da je u sportu najteže držati željenu konstantu. To nam je cilj, želimo iz kola u kolo igrati na jednakom, visokom nivou, a dojam je da kada tako igramo, vrlo teško nas je zaustaviti – u najavi utakmice poručili su iz Slatine.

Utakmica se igra u standardnom terminu od 19:30 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Marka Marulića.

(www.icv.hr, mš)