1. HRL U-14 Rukometašice Slatine i Orahovice uspješnije od Osijeka: Tena Jurlina postigla čak 20 zgoditaka u jednom susuretu

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 10. kola 1. HRL U-14 Regije 2 za rukometašice, a rukometašice Slatine i Orahovice gostovale su u Osijeku.

ŽRK ORAHOVICA – OSIJEK 21:16

Prvi dvoboj u Osijeku odigrale su domaće igračice i rukometašice Orahovice. Gošće su nakon početnog vodstva Osijeka preuzele kontrolu nad utakmicom te su bile u konstantnoj prednosti do odlaska na odmor, domaće igračice povele su još jednom pri rezultatu 10:9 početkom drugog dijela, no ne zadugo. Rukometašice Andrijane Rukavine vratile su prednost na svoju stranu, a susret je bio riješen 10-tak minuta prije kraja kada se Orahovica odvojila na, pokazat će se nedostižnih 18:13. Do kraja susreta Orahovčanke su održavale prednost te su upisale pobjedu rezultatom 21:16.

ŽRK Orahovica: Ema Zeman 3, Petra Erceg, Ivna Maričić 2, Brigita Batrac, Pia Rađenović, Lana Belobradić 2, Lucija Cigler 3, Lea Kolar 7, Lana Potalec, Ines Poljak, Arijana Čočaj 4, trenerica: Andrijana Rukavina.

SLATINA – OSIJEK 31:15

Nakon 6:6 u 12. minuti Slatinčanke su u nastavku “grabile” prema pobjedi i povećavale prednost. Prvo ime utakmice zasigurno je bila Tena Jurlina koja je od 31 zgoditka svoje ekipe postigla čak njih 20, a Slatinčanke su u konačnici došle do uvjerljive pobjede.

Slatina: Marta Dušak, Tena Presečan, Katja Košćak 1, Mirna Grgurić 4, Lana Škrnički, Katja Kovčalija, Tea Matanović, Iva Ćosić 1, Mihaela Sabo 5, Tena Jurlina 20, treneri: Slobodan Filipović i Maja Jurlina.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, HRS)