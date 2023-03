1. HRL U-14 Virovitičke rukometašice stopostotne u utakmicama 10. kola: Pitomača poražena u oba susreta

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 10. kola 1. HRL U-14 Regije 2 za rukometašice, a u Virovitici su gostovale rukometašice Pitomače, Garešnice i Bjelovara.

1234 VIROVITICA – GAREŠNICA 24:9

Samo pet minuta bilo je dovoljno da rukometašice 1234 Virovitice dođu do osjetnije prednosti protiv Garešnice (7:2), a ujedno je ovo bio rezultat koji je riješio susret. Do odlaska na odmor “lavice” su povećale prednost na +9 (14:5), dok je nakon 40 minuta igre rezultat bio još uvjerljiviji, 24:9.

1234 Virovitica: Klara Pokupić 2, Tea Blažev, Mia Teskera 2, Evelin Grubić 1, Ana Stjepić, Una Velić 7, Lana Majdak 1, Gabriela Šerment 2, Elena Glavica 4, Ema Drljić 2, Dora Široki, Lea Mioš, Darma Rončević 3, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

RŠD BJELOVAR – 1234 VIROVITICA 14:32

Ista situacija bila je i u drugom susretu, između 1234 Virovitice i Bjelovara. Virovitičanke su u 10. minuti imale 7:1, na poluvremenu 15:6, a u konačnici velikih 32:14 za nova dva boda.

1234 Virovitica: Klara Pokupić 4, Tea Blažev, Mia Teskera 2, Evelin Grubić 2, Ana Stjepić 2, Una Velić 4, Lana Majdak 2, Gabriela Šerment 2, Elena Glavica, Ema Drljić 5, Dora Široki, Lea Mioš, Darma Rončević 9, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

PITOMAČA – RŠD BJELOVAR 16:22

Rukometašice Pitomače nisu uspjele doći do bodova protiv Bjelovara. Ema Ivanic pokušavala je držati svoju ekipu u igri tijekom prvog poluvremena, no gošće su do odlaska na odmor došle do +4 (13:9). Početkom drugog dijela Pitomačanke su u dva navrata smanjile na -1 (13:12 i 14:13), međutim više od toga nije moglo. Sredinom drugog dijela Bjelovar se još jednom odvojio, ovog puta na +5, a do kraja su igračice Pitomače uspjele smanjiti na 22:16.

Pitomača: Ema Ivanic 8, Franka Veličan 1, Sara Tržić 1, Jana Živko, Bruna Vedriš, Tonka Grgačić 3, Nina Domović, Jelena Martinčević, Luna Đakić 3, treneri: Sanja Šandrovčan i Danijel Relić.

GAREŠNICA – PITOMAČA 17:14

I u drugom dvoboju Pitomačankama je malo nedostajalo za nove bodove. Garešnica je do pobjede došla zahvaljujući vrlo dobrom prvom dijelu u kojem su došle do +5 (10:5), dok su igračice Pitomače u nastavku uspjele smanjiti, no za samo dva pogotka.

Pitomača: Ema Ivanic, Franka Veličan 1, Lea Lazarus, Helena Blaga, Sara Tržić 2, Lara Škvarić, Jana Živko 2, Bruna Vedriš 3, Tonka Grgačić, Nina Domović, Jelena Martinčević, Luna Đakić 6, treneri: Danijel Relić, Sanja Šnadrovčan.

