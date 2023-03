Danas je prvi dan klimatološkog proljeća: Pred nama topliji vikend

Danas smo zakoračili u prvi dan klimatološkog proljeća 2023. godine. Zima iza nas bila je ekstremno topla, ponegdje i do 5°C toplija u odnosu na klimatološki višegodišnji prosjek. Po pitanju oborina zimsku sezonu je obilježio „višak“ oborina, ponegdje je palo 60 posto više oborina u odnosu na višegodišnji prosjek. Zimska sezona iza nas svrstana je u 5 najtoplijih zimskih sezona od početka službenih mjerenja.

Nakon vremenskih neprilika koje smo imali u danima vikenda te početkom tjedna, nastavak tjedna donosi postupno smirivanje vremena. Temperature zraka u porastu, osobito u dane vikenda. Danas, ali i sutra uz više oblaka očekujemo povremenu rosulju ili kišu u nižim predjelima. U višim predjelima susnježicu i snijeg.

Od petka do nedjelje će se zadržati suho te toplije, izmjenjivat će se oblačna, ali i sunčana razdoblja. Jutarnje temperature zraka od 0°C do 5°C. Najviše dnevne između 6°C i 12°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. U dane vikenda u okretanju na južne. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

(www.icv.hr, kp)